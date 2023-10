ullstein bild / picture-alliance Formvollendete Lakonie: »Besondere Kennzeichen meines Lebens: keine« – Alfred Polgar (17. Oktober 1873 bis 24. April 1955)

Als der Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung, Eric Gujer, vergangenen Winter des FAZ-Herausgebers Jürgen Kaubes dem »Vernehmen nach seinen Leuten untersagt(e), noch weiter Glossen zu schreiben«, folgte Gujers »Glossenerlass« kulturschweizerischer Tradition. Kleine literarische Formen und ihre Meister hatten es nie leicht, den Maßstäben des erhöhten Geisteslebens der Alpenrepublik zu genügen. Das musste auch der linksliberale jüdische Schriftsteller Alfred Polgar 1938 erkennen, als er ob des Anschlusses Österreichs an Hitlerdeutschland aus Wien nach Zürich floh. Da Polgar zwar talentiert sei, aber leider »nicht von der Art Bedeutung, dass er eine wirkliche Bereicherung des geistigen Lebens unseres Landes darstellte«, sah sich der Schweizerische Schriftstellerverband gezwungen, der Züricher Fremdenpolizei brieflich dringend davon abzuraten, eine Einreisebewilligung zu erteilen. Eine Aufenthaltsgenehmigung erhielt er trotz seines prominenten Fürsprechers Carl Seelig nie, so dass er 1940 in die USA ging, wo er bis 1949 als Exilliterat kaum mehr Fuß fassen konnte.

Statt die kaum karrierefördernde Schweiz fortan zu meiden, gab sich Polgar (17.10.1873 bis 24.4.1955) versöhnlich und lebte nach seiner Rückkehr und bis zu seinem Tod 1955 abermals in Zürich. Das passte besser zum »feinsten und leisesten Schriftsteller unserer Generation«, als den Kurt Tucholsky seinen verehrten Weltbühne-Kollegen 1925 zum vermeintlich 50. Geburtstag adressierte. »Warum und zu welchem Ende studieren wir Alfred Polgar?« fragte der Gratulant, dem es »bei aller Liebe oder wegen aller Liebe … niemals gelingen« wollte, »herauszukristallisieren, was eigentlich … den Charme, den Reiz, den Wert und die Qualität« der Polgarschen Prosa ausmacht. Dies aber wusste er gewiss: »Wir andern sind jeder schon einmal ausgerutscht, wir haben jeder schon einmal in der Hitze des Gefechts Dinge gesagt, die besser ungesagt geblieben wären, und es gibt keinen von uns, der sich nicht einer Entgleisung in Sachen des Taktes schuldig gemacht hätte. Sie nicht.« Was Tucholsky »an diesem Mann neben der untadligen Reinheit der Gesinnung und dem Takt des Herzens so liebe«, sei »eben, dass er ›gut schreibt‹ – das heißt: dass er zu Ende denkt, reinlich denkt, hell und klar denkt, und ein gepflegtes, durch alle Regeln der Grammatik mühelos schlüpfendes Deutsch schreibt.«

Polgar, das lässt sich trotz der Zeitgebundenheit vieler seiner Texte zu Tucholskys wie zur heutigen Zeit mit Genuss nachlesen, beherrschte sein Handwerk so gut, dass er es hinter der Beiläufigkeit seines Stils so kunstvoll zu verbergen wusste, wie sich selbst hinter seinem Werk. »Wurde 1875 in Wien geboren. Mein Vater war Musiker. Ich habe vielerlei studiert und nichts gelernt. War Journalist, Parlamentsberichterstatter, Theaterkritiker. Übersiedelte 1927 nach Berlin und ging 1933 wieder nach Wien zurück. Besondere Kennzeichen meines Lebens: keine.« Vier Sätze lang ist die Autobiographie, die, man weiß nicht, warum, Polgar zwei Jahre jünger und reichlich kleiner machte, als er gewesen war. Dass er sich gerne zur falschen Anzahl seiner Geburtstage gratulieren ließ, mag als Ausweis seines Humors gelten. Sein gut gepflegtes Understatement ließe sich missgünstig als Koketterie eines Mannes deuten, der um seine Größe sehr wohl wusste.

Doch schon in seinen ersten Texten für die Wiener Allgemeine Zeitung oder die sozialistische Zeitschrift Die Zukunft fokussierte er das Elend der kleinen Leute, prangerte dann als Gerichtsreporter die von sozialen Vorurteilen korrumpierte, gegen die Armen gerichtete Klassenjustiz Österreichs an. Sei das Leben schon als Rennen eingerichtet, so sollten doch wenigstens alle die gleichen Startchancen erhalten, befand Polgar, der »lieber die Büste meines Briefträgers auf den Schreibtisch stellen« wollte »als die des großen Napoleon«.

Der »Marquis Prosa«, wie ihn Kollege Anton Kuh nannte, gelangte vom Feuilleton zu bleibender Literatur, indem er sich der Aufmerksamkeitsökonomie der kakophonisch lärmenden Massenmedienkultur seiner Zeit nicht als weiterer Lautsprecher andiente, sondern in aller Ruhe seine bis in die 1930er Jahre stetig wachsende Leserschaft zu engagierter Anteilnahme erzog, ohne dabei je als schwülstig moralisierender Lehrmeister zu erscheinen. So wie er in vier Sätzen seine Biographie entstellte, brauchte er nur wenig mehr Worte, eine Szene, ein Bild oft nur, um ganze Lebensgeschichten zu fassen. Der Text »Soziale Unordnung« von 1919 geht in Gänze so: »›Was wünschen Sie zum Abendbrot‹, fragte der Gefängnisdirektor den armen Sünder, der morgen früh am Galgen sterben sollte. ›Sie dürfen essen und trinken, was und soviel Sie wollen‹. ›Schade!‹ sagte der Delinquent – ›Schade!! Wenn Sie mich das drei Monate früher gefragt hätten, wär’ der ganze Raubmord nicht passiert.‹« So pointiert wie auf das Leid der Erniedrigten und Gebeutelten konnte Polgar mit einem Blick hinter die Masken der Täter blicken: »Durch das Kellerfensterchen konnte Herr Swetz den Menschen sehen, der draußen auf und ab ging. Ja, das war einer von ihnen! Die Visage mit dem hineingekniffenen stupiden Ausdruck von Überlegenheit, der Fischaugen-Blick, immerzu auf ›durchbohrend‹ eingestellt, die starre, wie gepanzerte Fresse – unverkennbar: Herrenrasse« (Der Mantel).

Ob, wie Polgar in die »Kleine Form« schrieb, »das Leben … zu kurz« ist »für lange Literatur« und daher die »episodische Kürze … durchaus angemessen der Rolle, die heute der Schriftstellerei zukommt«, mögen liebe Lesende selbst entscheiden. Am besten, indem sie zu Polgars Hundertfünfzigstem kurz mal wieder was von ihm lesen.