Die feierliche Verleihung der Preise aus den Wettbewerben der 66. Ausgabe von Dok Leipzig fand am 14. Oktober vor Publikum in der Schaubühne Lindenfels statt. Im Internationalen Wettbewerb Dokumentarfilm ging die Goldene Taube Langfilm an den Hommage-Gast Peter Mettler für »While the Green Grass Grows«. Die Goldene Taube ist mit 10.000 Euro dotiert und wird gestiftet vom Mitteldeutschen Rundfunk. Die Silberne Taube Langfilm, gestiftet von 3sat für den besten langen Dokumentarfilm eines Regietalents im Nachwuchsbereich, erhielt Hovhannes Ishkhanyan für die armenisch-französische Produktion »Beauty and the Lawyer«. Der Preis ist mit 6.000 Euro dotiert. Die Goldene Taube Kurzfilm erhielt Bo Wang für »An Asian Ghost Story« (Niederlande/Hongkong).

Die mit 1.500 Euro dotierte Silberne Taube Kurzfilm für den besten kurzen Dokumentarfilm eines Regietalents im Nachwuchsbereich ging an »30 Kilometres per Second« von Jani Peltonen (Finnland). Im Internationalen Wettbewerb Animationsfilm ging die neu geschaffene Goldene Taube Langfilm, dotiert mit 3.000 Euro, an Xu Jingwei für »No Changes Have Taken In Our Life« (China). Die Goldene Taube Kurzfilm in Verbindung mit 1.500 Euro erhielt Barbara Rupik für »Such Miracles Do Happen« (Polen). (jW)