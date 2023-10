DOK Leipzig 2023/Bei uns heißt sie Hanka/Grit Lemke Grit Lemkes »Bei uns heißt sie Hanka« zeigt, mit welcher Energie und Zielstrebigkeit junge Sorben heute um den Erhalt ihrer Identität kämpfen

Bereits in dritter Generation stellt die Familie von Zhang Xu Zhan filigrane Figuren her, die für gewöhnlich sehr bald in Flammen aufgehen, entweder bei religiösen Zeremonien oder auf Beerdigungen. Zhan hat diese buddhistische Tradition durchbrochen und mit den kunstvoll aus farbigem Papier gefertigten Tieren und Fabelwesen einen Trickfilm mit dem Titel »Compound Eyes of Tropical« gedreht, der bei der diesjährigen DOK Leipzig (8.–15. Oktober) das Publikum verzauberte.

Ein sehr quirliger, zerbrechlich wirkender Schamane versucht darin, als Tier verkleidet einen Fluss voller Krokodile zu überqueren. Das gelingt ihm auch, denn beim ersten Mal sind die Raubtiere noch schläfrig. Bei der zweiten Überquerung sind sie zwar wach, lassen sich aber dennoch überlisten. Doch sie lernen aus ihren Fehlern. Und für den Schamanen gibt es aus dem ewigen Hin und Her leider kein Entkommen.

Nach der rappelvollen Vorstellung stellte das Publikum ungewöhnlich viele Fragen – und es bekam noch mehr Antworten. Denn Zhan, der in Taiwan lebt, kann kein Englisch. Sicherheitshalber wurden ihm gleich zwei Dolmetscherinnen an die Seite gestellt; die jüngere sprach zwar akzentfreies Deutsch, war aber nicht so stark im Chinesischen und musste sich nach ihren Übersetzungen regelmäßig Ergänzungen durch die ältere Kollegin gefallen lassen. Kompliziert wurde es für beide, als Zhan den inhaltlichen Ursprung seines Films erklärte. Grob zusammengefasst, ist es folgende Geschichte:

Es gibt in vielen Kulturen das Märchen von dem schutzlosen Tier oder etwas Ähnlichem, das immer und immer wieder gefährliche Abenteuer überstehen muss – bis zum bitteren Ende. In der südostasiatischen Variante, die als Vorbild diente, hat diesen undankbaren Job ein Hirschferkel bekommen, auch als Zwergböckchen bekannt. In Nordamerika ist es seit zweihundert Jahren der Gingerbread Man. Who? Die ältere Übersetzerin kam schließlich irgendwann auf den deutschen Begriff: das Pfefferkuchenmännchen.

Zhans Film war der erste, den ich mir dieses Jahr in Leipzig angesehen habe. Sein Thema, der unmöglich zu durchbrechende, schicksalhafte Kreislauf, sollte mir danach noch einmal begegnen. Sprache, egal welcher Herkunft, spielte sowieso bei jeder Vorstellung irgendeine Rolle.

Noch zu Beginn des vorigen Jahrhunderts wurde in fast allen ländlichen Regionen der Lausitz im Alltag ausschließlich Sorbisch gesprochen. Grit Lemkes »Bei uns heißt sie Hanka« zeigt, mit welcher Energie und Zielstrebigkeit junge Sorben heute um den Erhalt ihrer Identität kämpfen, um den Bestand der Muttersprache. In einem Gespräch nach der aufwühlenden Weltpremiere ihres Werkes erzählte die Filme­macherin: »Die haben super Zuläufe, die sorbischen Sprachschulen. Die können sich nicht retten.« Dass »Bei uns heißt sie Hanka« sein Publikum so dermaßen ergreift, hat viele Gründe: die Protagonisten, der hammermäßige Sound und und und. Vor allem aber ist es die unglaubliche Begeisterung der Regisseurin für ihren Stoff, den man ohne Zögern auch als ihre Vision bezeichnen kann: »Ich glaube schon«, sagt sie, »dass, wenn das alles aufgeht, die Lausitz wieder zweisprachig werden kann und dass das wieder sorbisches Gebiet wird. Und dass viel mehr Leute ihre Wurzeln entdecken.«

»The Gate« zeigt Menschen, die ihre Herkunft sehr genau kennen und auch lieben und ihre Identität ungehemmt ausleben. Männer, die an der Richtigkeit ihres Tuns nicht den leisesten Zweifel hegen und für die es das Größte ist, wenn ihre Söhne irgendwo in der Welt in die Fußstapfen von Daddys Einsatzstiefeln treten. Ihr Stolz ist größer als ihre Angst. Oder umgekehrt?

Jasmin Herold hat gemeinsam mit Michael David Beamish fünf Jahre lang an dem Film gearbeitet. Der größte Teil der Aufnahmen entstand in der Wüste Utahs, in der Umgebung des militärischen Testgebiets Dugway. Hier wurde schon vorgestern der Krieg von übermorgen geprobt. Einer der Protagonisten sucht in der Wüste, außerhalb des Zauns, nach den Spuren seines Sohnes, der nach etlichen Auslandseinsätzen in Dugway stationiert war, endlich in Sicherheit, so glaubte sein Vater, bis der Sohn eines Tages plötzlich irgendwo im Nirgendwo verschwand. Sicher ist nur eines: Seine Vorgesetzten verbergen etwas.

Wird der verzweifelte Vater jemals erfahren, was das ist? Genausogut könnten wir fragen, ob es mit dem Hirschferkel irgendwann doch noch ein gutes Ende nehmen wird.

Was mich interessiert, ist die Frage, wie es nach einem Film wie diesem weitergeht. Ob es da schon konkrete Pläne gibt? »Ja. Aber der nächste wird ein Spielfilm«, sagte Jasmin Herold. »Über rumänische Fleischarbeiter.« Es gibt Menschen, die eben nicht jeden Morgen vor lauter Freude über das Glück in dieser Welt platzen möchten.