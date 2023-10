Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS

Die unerbittliche israelische Bombardierung des Gazastreifens trifft eine Bevölkerung, die seit mehr als zwei Jahrzehnten systematisch an ihrer wirtschaftlichen Entwicklung gehindert wird. Erst recht seit 2007, als Israel und teilweise auch Ägypten eine fast vollständige Blockade über die Enklave mit ihren heute 2,3 Millionen Einwohnern verhängten. Hoffnung auf Besserung gibt es nicht. Im ersten Quartal 2023 schrumpfte die Wirtschaftsleistung weiter.

»Der Überraschungsangriff der Hamas in der vergangenen Woche kann nach Ansicht von Experten nicht von den mangelnden wirtschaftlichen Aussichten im Land getrennt werden«, schrieb das niederländische Financieele Dagblad (FD) am Freitag völlig richtig. Gaza, das nur halb so groß ist wie die Insel Rügen, könnte ohne ausländisches Geld nicht existieren. Schon die palästinensische Westbank ist nicht reich, aber nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) beträgt das Pro-Kopf-Einkommen im Gazastreifen nur ein Viertel von dem auf der Westbank. Die Erwerbslosigkeit liegt im Moment bei 46,4 Prozent, die Jugenderwerbslosigkeit noch um einiges höher.

Wo soll die Arbeit auch herkommen? Kleine Unternehmen mit wenigen Beschäftigten dominieren, Industrie gibt es praktisch nicht. Die dafür nötigen Maschinenparks fallen überwiegend unter die strengen Importbeschränkungen, weil bestimmte Teile mit sehr viel Phantasie angeblich auch für Waffen taugen. Industrie benötigt Strom, und daran herrscht in Gaza ein ständiger Mangel. Stromausfälle von mehreren Stunden sind eher die Regel als die Ausnahme. »Ein elf Jahre altes Kind hat in seinem Leben nicht mehr als zwölf Stunden Strom am Tag erlebt«, hieß es im Juli 2017 in einem Bericht der Vereinten Nationen zum zehnten Jahrestag der Blockade. Aktuell wäre das Kind wohl froh, wenn es nur ein, zwei Stunden Strom geben würde. Unter der israelischen Belagerung und dem Bombardement, die nun schon länger als eine Woche dauern, ist die Versorgung vollständig zusammengebrochen. Strom gibt es nur noch über Generatoren und denen geht bald der Kraftstoff aus, was besonders für die Krankenhäuser in Gaza eine existenzielle Bedrohung darstellt.

Ausführen könnten Fabriken, wenn es sie denn in Gaza gäbe, ihre Produkte ohnehin kaum. Israel und Ägypten unterbinden fast den gesamten Handel. Auch über das Mittelmeer ist der Export unmöglich. Gaza besitzt zwar einen kleinen Seehafen, aber draußen auf dem Meer warten israelische Patrouillenboote und beschießen sogar Fischer, die sich nach Israels Ansicht zu weit hinauswagen. Natürlich dürfen auch keine ausländischen Schiffe in den Hafen einlaufen. Ein wenig Landwirtschaft wird im Gazastreifen betrieben, aber sie reicht nicht annähernd, um die Bevölkerung zu versorgen.

»Ohne Frieden ist es für die Menschen schwer, Stabilität und Wachstum zu erreichen, sich um ihre Kinder zu kümmern und Arbeit zu finden«, sagte der Präsident der Weltbank, Ajay ­Banga, am Sonntag im Marokko am Rande des jährlichen Treffens des IWF und der Weltbank. Bereits im September schlugen beide Organisationen in einem Bericht mit dem Titel »Wettlauf mit der Zeit« einmal mehr Alarm: »Die systematischen Restriktionen der israelischen Regierung beschneiden weiterhin die ökonomischen Aktivitäten, besonders in Gaza.« Die Entfernung oder zumindest eine deutliche Reduzierung der Beschränkungen durch Israel ist eine entscheidende Voraussetzung für eine positive wirtschaftliche Entwicklung.

Verständlicherweise will kaum jemand unter den aktuellen Umständen in Gaza nachhaltig investieren. Zumal Investoren befürchten müssen, dass ihr Investment immer wieder in Schutt und Asche gebombt wird. Laut IWF belaufen sich die Investitionen seit 2007 auf weniger als 500 Millionen Euro pro Jahr. Die Folge: Gaza ist von Spenden abhängig. 77 Prozent der Haushalte wurden 2020 vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA unterstützt – in Form von Geld oder Lebensmitteln.

Katar ist der größte Geldgeber. Monatlich überweist das Emirat via Israel wohl 30 Millionen US-Dollar in den Küstenstreifen. »Die katarische Hilfe für den Gazastreifen wird vollständig mit Israel, den Vereinten Nationen und den USA koordiniert«, sagte ein katarischer Regierungsbeamter am Montag gegenüber Reuters. Bedürftige Familien erhalten 100 Dollar im Monat und die Beamten ihr Gehalt. Außerdem kauft Katar von Israel Treibstoff für das einzige Kraftwerk im Gazastreifen.