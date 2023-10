Carlos Noriega/AP Photo/dpa Womöglich zu früh gejubelt: Anhänger feiern den Millionär und Wahlsieger Daniel Noboa (Quito, 15.10.2023)

Auch in Lateinamerika erobern rechte Kräfte Terrain zurück. Der Bananenunternehmer Daniel Noboa gewann am Sonntag in Ecuador die Stichwahl gegen seine linke Kontrahentin Luisa González, die im ersten Wahlgang noch vorn gelegen hatte. Nach Angaben des Nationalen Wahlrats vom Montag erhielt der Kandidat des »Movimiento Acción Democrática Nacional« (ADN) 52,01 Prozent der Stimmen, während auf die Vertreterin der vom ehemaligen Präsidenten Rafael Correa gegründeten »Revolución Ciudadana« (RC) 47,99 Prozent entfielen. Der 35jährige wird sein Amt am 25. November als jüngster Präsident in der Geschichte des Landes antreten, die Position allerdings nur bis zum 24. Mai 2025 innehaben, dem Ende der für den derzeitigen Staatschef Guillermo Lasso vorgesehenen Amtszeit.

Lasso hatte im Mai das Parlament aufgelöst und vorgezogene Neuwahlen ausgerufen, um einem Amtsenthebungsverfahren wegen Unterschlagung zu entgehen. Der Bankier hinterlässt ein Land, das unter ihm und seinem Vorgänger Lenín Moreno in einem Sumpf aus Armut, sozialer Ungleichheit und dem Terror von Drogenkartellen versank. »Morgen beginnen wir mit der Arbeit für das neue Ecuador und dem Wiederaufbau eines Landes, das von Gewalt, Korruption und Hass schwer getroffen wurde«, erklärte Noboa nach Bekanntgabe des Ergebnisses. Die RC-Kandidatin gratulierte und schlug vor, die Probleme des Landes gemeinsam anzugehen. González erinnerte den Wahlsieger daran, dass er im Wahlkampf angekündigt hatte, allen Schulabgängern einen Studienplatz zu garantieren, die Mindestrente auf umgerechnet 450 US-Dollar anzuheben und Arbeitsplätze zu schaffen. »Sie können auf unsere Unterstützung für Sicherheit, Bildung und die Erholung der Wirtschaft zählen, aber nicht für die Privatisierung des Gesundheits- und Bildungswesens«, erklärte sie.

Genau diese neoliberalen Ziele verfolgt aber Noboas Vizepräsidentin Verónica Abad. Als ihre Vorbilder nannte die u. a. von der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung ausgebildete Geschäftsfrau den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, Brasiliens Expräsidenten Jair Bolsonaro und die ultrarechte spanische Partei Vox. Obwohl Noboa aus der reichsten Familie Ecuadors, mit einem laut »Forbes« geschätzten Vermögen von einer Milliarde Dollar stammt, präsentierte er sich als Alternative zum korrupten System seiner Vorgänger. Mit seinen Versprechungen und der Behauptung, sein politisches Projekt sei »jung und neu«, gelang es ihm, vor allem die Jugend anzusprechen. »Phrasen, die sich mit der Zeit gegen ihn wenden könnten, wie es in anderen Ländern der Region geschehen ist, wo das Neue zum Alten wurde«, kommentierte die argentinische Tageszeitung Página 12.

Ein erster Dämpfer für den Triumph des rechten Lagers ist die hohe Zahl von Enthaltungen. Obwohl Wahlpflicht herrscht, haben laut CNE mehr als 2,3 der 13,4 Millionen Berechtigten ihre Stimme nicht abgegeben. Sie riskieren damit eine Geldstrafe oder den Verlust der Rechte bei der Ausübung öffentlicher Ämter. »Es wäre nicht das erste Mal, dass ein neues Projekt das Establishment auf den Kopf stellt«, hatte Noboa im Wahlkampf um die von den politischen Eliten frustrierten Wähler geworben. Dabei sei der junge Geschäftsmann, der endlich das Ziel erreichte, das sein Vater Álvaro Noboa fünfmal verfehlt hatte, »ein echtes Produkt des Establishments«, bemerkte die Zeitung Página 12.

Zwar habe Luisa González den Trend der jüngsten Umfragen zugunsten des Millionärs, der die Anhänger anderer Parteien des rechten und konservativen Sektors für sich gewonnen hatte, nicht umkehren können. Aber es sei ihr gelungen, der Linken eine breitere Basis zu schaffen. Noboas Vorsprung beträgt knapp 400.000 Stimmen, das ist nicht einmal ein Fünftel der frustrierten Nichtwähler. Das Ergebnis dieser Stichwahl, kommentierte Página 12, verlängere zwar den Rechtszyklus in Ecuador, sei aber »weit entfernt von den Diskursen der Konservativen, die das Ende des Progressivismus vorhersagen«.