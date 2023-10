Monika Skolimowska/dpa Die Chefs der drei BRD-Geheimdienste von links nach rechts: Thomas Haldenwang, Martina Rosenberg, Bruno Kahl am Montag in Berlin

Man werde »hier und heute nicht auf Einzelheiten eingehen«, da eine Verpflichtung zur Geheimhaltung bestände, erklärte Konstantin von Notz, der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums zur »Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeiten des Bundes« am Montag zu Beginn der bislang siebten Anhörung dieses Gremiums. Seit der letzten Sitzung sei viel geschehen, »die Welt ist in Unruhe«, stellte der Grünen-Abgeordnete fest, bevor er das Mantra von der »Solidarität mit Israel« aufsagte, das seit zehn Tagen bei keiner öffentlichen Äußerung eines deutschen Politikers fehlen darf. Der Krieg in der Ukraine, die »Sicherheitslage« im Nahen Osten, die »Einflussnahme verschiedener ausländischer Staaten« und anhaltende »hybride Bedrohungen« seien die großen Themen der Sicherheitsbehörden.

Auch der Präsident des Verfassungsschutzes (VS), Thomas Haldenwang, sprach erst einmal von »unerträglichen Bildern zutiefst verstörender Gewalt« und »Massakern«, womit er selbstverständlich ausschließlich die Opfer auf israelischer Seite meinte. Den Unterschied zwischen realem Judenhass und legitimer Kritik an der israelischen ebnete er mit der Behauptung ein, es sei »bezeichnend«, dass »Extremisten in allen Phänomenbereichen« verschiedene »Erscheinungsformen des Antisemitismus propagieren und praktizieren«.

Generell sei die »Sicherheitslage« in der BRD »ambivalent«. Die Prognosen seiner Behörde hätten sich bestätigt, die »starke innere Substanz unserer Demokratie wird geprüft und strapaziert« durch »multidimensionale Krisen«, die als »Aufputschmittel für den Extremismus« dienten. »Migration und Asyl« hätten an Bedeutung gewonnen und »Rechtsextremisten« benutzten diese und andere »real existierenden Probleme«, um Anschluss in der »Breite der Gesellschaft« zu finden. Die »Einstiegsschwelle in den Extremismus« sei so »gefährlich abgeflacht«. Dass auch führende Politiker der Regierungskoalition und der Unionsparteien hier mitmischen, wurde selbstredend nicht thematisiert.

Zum »Phänomenbereich« des »Linksextremismus« behauptete der Chef des Inlandsgeheimdienstes allen Ernstes, die »Entstehung neuer linksterroristischer Strukturen ist wahrscheinlicher geworden«. Es gebe mittlerweile eine »eigene Organisationseinheit« beim VS, die sich mit der »zunehmenden Anzahl« von »Linksextremisten, die als untergetaucht zu bezeichnen sind«, beschäftigt.

Die »relative Ruhe« im Bereich »dschihadistischer Islamismus« sei vor allem der »harten Arbeit« der Sicherheitsbehörden zu verdanken. Eine »logische Konsequenz unserer Erkenntnislage« seien die geplanten Verbote von Hamas und dem Solidaritätsnetzwerk Samidoun, deren Umsetzung man »mit allen uns zur Verfügung stehenden Kapazitäten« gewährleisten werde.

Die Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), Martina Rosenberg, sah die Bundeswehr im »besonderen Fokus« von ausländischen Geheimdiensten, wobei es natürlich russische und chinesische Dienste seien, von denen die »leise Bedrohung« der Spionage ausginge. Der MAD werde weiter an der »Abwehr extremistischer Bestrebungen jeglicher Couleur« arbeiten, denn »für Extremisten, Verfassungsfeinde, Spione und Saboteure ist kein Platz in unserer Bundeswehr«. Nur eine sichere Bundeswehr sei eine schlagkräftige Bundeswehr.

Der SPD-Abgeordnete Uli Grötsch wollte wissen, wie die Personallage sei, da sich die Geheimdienste bei der Anwerbung von Spezialisten gegen die Konkurrenz der Großkonzerne durchsetzen müssten. Die Bewerberlage sei mit bis zu 10.000 Bewerbungen »ganz gut«, so der Chef des Bundesnachrichtendienstes (BND) Bruno Kahl. An »Russland- oder Chinaexperten« gebe es keinen Mangel. Probleme gebe es eher im Bereich der sogenannten MINT-Berufe. Ein »Arbeitgeber«, der kein Homeoffice anbieten kann oder die Mitnahme von Smartphones an den Arbeitsplatz untersagt, sei nicht sonderlich attraktiv.

Auch dass nicht so hohe Gehälter wie in der »freien Wirtschaft« gezahlten werden könnten, sei ein Grund für den Mangel an technischen Spezialisten, hob VS-Chef Haldenwang hervor. Dem könnte man aber mit dem »Werben mit der Sinnhaftigkeit der Arbeit« begegnen, was für »Nerds« oft wichtiger sei. Dazu komme, dass sie beim Geheimdienst ganz »andere Sachen« dürften als bei einem Konzern.