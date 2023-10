Russisches Olympia-Komitee kritisiert Suspendierung durch IOC

Jae C. Hong/AP/dpa Größer werden gilt nicht: Das Nationale Olympische Komitee Russlands wird suspendiert

Moskau. Das Nationale Olympische Komitee Russlands (ROC) hat seine Suspendierung durch das Internationale Olympische Komitee kritisiert. »Heute hat das IOC eine weitere kontraproduktive Entscheidung getroffen aus klar politischen Beweggründen«, teilte das NOK am Donnerstag in Moskau mit. Zuvor hatte die IOC-Exekutive bei seiner Tagung in Mumbai die russische Mitgliedschaft ausgesetzt, weil das ROC vier annektierte ukrainische Gebiete aufgenommen hat.

Damit sei aber keine Entscheidung über eine mögliche Teilnahme russischer Sportler und Sportlerinnen bei Olympia 2024 in Paris gefallen, teilte das IOC mit. Dies solle »zum passenden Zeitpunkt« geschehen. Das ROC in Moskau griff diese Passage auf und teilte mit: »Auf die russischen Sportler, deren überwältigende Mehrheit grundlos von internationalen Auftritten ausgeschlossen ist, hat dieser Schritt keinen Einfluss.«

Das ROC behalte sich vor, sich für seine Interessen und die der Sportler einzusetzen, hieß es. Das ROC hatte vor einer Woche die regionalen Sportorganisationen der ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk als Mitglieder aufgenommen. Dies stelle einen Bruch der IOC-Charta dar und verletze die territoriale Integrität der Ukraine, entschied das Exekutivkomitee. (dpa/jW)