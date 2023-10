Deutschland und EU setzen Hilfsgelder für Palästinenser aus

Yves Herman Die EU setzt Hilfsgelder an Palästinenser aus. Keine Kritik an Israel.

Berlin/Brüssel. Deutschland und die EU setzen nach dem Angriff der palästinensischen Hamas gegen Israel Hilfsprogramme für die Palästinensischen Gebiete aus. Die EU werde sämtliche Entwicklungshilfezahlungen an die Palästinenser vorerst einfrieren, kündigte der zuständige EU-Kommissar Olivér Várhelyi am Montag in Brüssel über den Kurznachrichtendienst X an. Es könne kein »Business as Usual« geben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekundete auf X ihre Solidarität mit Israel.

Das deutsche Entwicklungsministerium setzte Finanzhilfen vorübergehend aus. Entwicklungsministerin Svenja Schulze sagte in Berlin, man wolle »mit Israel besprechen, wie unsere Entwicklungsprojekte dem Frieden in der Region und der Sicherheit Israels am besten dienen können.« Die sei »ein Ausdruck unserer unverbrüchlichen Solidarität mit Israel«.

Nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aus dem vergangenen Jahr sind die EU und ihre Mitgliedstaaten mit einem Beitrag von rund 600 Millionen Euro pro Jahr der größte Geldgeber der Palästinenser. Allein aus dem EU-Haushalt waren für den Zeitraum 2021 bis 2024 Finanzhilfen in Höhe von 1,18 Milliarden Euro vorgesehen. (dpa/jW)