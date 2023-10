Berufungsprozess zu britischer Asylpolitik begonnen

Stringer Die britische Innenministerin Suella Braverman (rechts) beim Besuch in Kigali, Ruanda (18.3.23).

London. Nach asylrechtswidrigen Plänen der britischen Regierung, Migranten ohne Prüfung eines Asylantrags dauerhaft nach Ruanda zu schicken, hat am Montag das Berufungsverfahren vor dem obersten Gericht in London begonnen. Der High Court hatte das Vorgehen für rechtswidrig erklärt. Dagegen hatte die konservative Regierung Berufung eingelegt, die nun bis Mittwoch vor dem Supreme Court verhandelt wird. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, war zunächst unklar. Es könne sich um Wochen oder Monate handeln, sagte ein Gerichtssprecher der dpa.

Die Pläne von Großbritanniens Innenministerin Suella Braverman sehen vor, dass irregulär nach Großbritannien eingereiste Menschen - ungeachtet ihrer Herkunft und ohne Prüfung ihres Asylantrags - festgehalten und so bald wie möglich nach Ruanda abgeschoben werden. Sie sollen dann dort um Asyl ersuchen. Eine Rückkehr nach Großbritannien ist nicht vorgesehen. Mit der Regierung in Kigali, die von Bürgerrechtlern wegen Verstößen gegen die Menschenrechte wiederholt kritisiert wurde, gibt es eine entsprechende Abmachung.

Die Richter des High Courts hatten im Juni mehrheitlich entschieden, dass Ruanda nicht als sicheres Drittland betrachtet werden kann. Grund seien Mängel im dortigen Asylverfahren. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Schutzsuchende von Ruanda aus wieder in ihre Heimatländer abgeschoben würden, obwohl sie einen Asylanspruch hätten.

Die britische Regierung will mit ihrer Ruanda-Politik Migranten abschrecken, die irregulär in kleinen Booten über den Ärmelkanal einreisen. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 45 000 Menschen auf diesem Weg nach Großbritannien. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte den bisher einzigen geplanten Flug nach Ruanda im vergangenen Sommer jedoch per einstweiliger Verfügung gestoppt. (dpa/jW)