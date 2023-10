IWF-Prognose: Schwaches Wirtschaftswachstum

Jim Lo Scalzo/EPA/dpa

Marrakesch/Washington. Der Internationale Währungsfonds (IWF) legt an diesem Dienstag in Marrakesch seine neue Prognose für die weitere Entwicklung der globalen Konjunktur vor. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa hatte bereits angekündigt, dass der Fonds mittelfristig von einem schwachen Wirtschaftswachstum ausgehe. Seit Montag läuft in der marokkanischen Stadt die gemeinsame Jahrestagung der Organisation mit der Weltbank.

Die Beratungen gehen noch bis Sonntag. Dabei geht es unter anderem um eine drohende Schuldenkrise einkommensschwächerer Länder, den Klimawandel, die hohe Inflation sowie die Bekämpfung von Armut. (dpa/jW)