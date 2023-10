IMAGO/ANP

Bei dem vom 30. September bis 7. Oktober in der albanischen Adriastadt Durrës ausgetragenen 38. Schach-Europapokal hat der norwegische Offerspill Sjakklubb mit dem Weltranglistenersten Magnus Carlsen den Titel geholt. Im Turnier der Frauen sicherte sich das rumänische Team Superchess mit der Deutschen Dinara Wagner die Goldmedaille.

Der 3,5:2,5-Sieg im entscheidenden letzten Match über Asnières–Le Grand Echiquier ermöglichte es Offerspill, den Europacup mit 13:1 Punkten ohne Niederlage erstmalig auf Platz eins zu beenden. Das Team um Carlsen bestach durch enormen Siegeswillen und gestattete nur dem rumänischen Klub Superchess ein 3:3. Darüber hinaus gewann Carlsen eine zweite Goldmedaille für die beste Leistung am Spitzenbrett. Der Weltranglistenerste erzielte mit vier Siegen und zwei Remisen phänomenale fünf Punkte aus sechs Partien. Carlsen genießt offenkundig auch abseits des Brettes das Zusammensein mit seinen Landsmännern. Neben ihm überzeugten mit Aryan Tari, Johan-Sebastian Christiansen, Frode Olav Olsen und Benjamin Haldorsen vier weitere norwegische Nationalspieler. Verstärkt wurde die Mannschaft durch die Inder Raunak Sadhwani und Venkatesh Pranav sowie den Kanadier Eric Hansen.

Folgenschwerer Verlust

Eine überzeugende Leistung bot auch der 18jährige Deutsche Vincent Keymer am Spitzenbrett des Vorjahresssiegers Nový Bor (Tschechien). Keymer erreichte bei vier Siegen, zwei Remisen und einer Niederlage starke fünf Punkte. Seine einzige Verlustpartie war allerdings folgenschwer: Im fünften Durchgang unterlag Keymer in nur 29 Zügen Magnus Carlsen, der damit den knappen 3,5:2,5-Erfolg für Offerspill perfekt machte. Für Nový Bor reichte es immerhin mit 12:2 Punkten für die Silbermedaille. Auf dem dritten Rang kam mit ebenfalls 12:2 Zählern der türkische Gokturk Chess Sport Club, welcher ausschließlich mit einheimischen Spielern antrat. Einer frühen 1,5:4,5-Pleite gegen Asnieres in Runde drei ließen die Türken im Endspurt vier Siege folgen und katapultierten sich damit auf das Treppchen.

Superchess (Rumänien) errang im Frauenturnier mit 12:2 Punkten den Gesamtsieg, nachdem der Klub sechs Siege und eine Niederlage eingefahren hatte. Garuda Ajka BSK (Ungarn) gewann die silberne Plakette, während ŠK Crvena Zvezda (Serbien) mit Bronze das Podium komplettierte. Die Deutsche Dinara Wagner trug an Brett zwei mit 4,5 aus 7 erheblich zum Gesamterfolg bei. Wichtig war insbesondere ihr Sieg in der Schlussrunde gegen die Weltcupzweite Nurgjul Salimova – ausschlaggebend für den 2,5:1,5-Sieg gegen das am Ende zweitplatzierte ungarische Team Garuda Ajka. Die deutsche Nummer eins, Elisabeth Pähtz aus Kerspleben, spielte am Reservebrett fünf für Monte Carlo. Die Monegassinnen blieben mit Rang fünf unter ihren Erwartungen, und auch Pähtz dürfte sich mehr als ihre drei Punkte aus fünf Partien gewünscht haben.

Guter Mix

Mit 110 Vereinsmannschaften – 84 im offenen Turnier und 26 im Wettbewerb der Frauen – wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Neben Weltklassespielern nahmen auch viele ambitionierte Schachenthusiasten teil. Dieser Mix machte den besonderen Reiz aus. Ein Exot im Feld war der bayerische Oberligist SK Weilheim auf Setzlistenplatz 77. Laut Teamkapitän Thomas Lochte wurde hauptsächlich das Ziel verfolgt, das Gemeinschaftsgefühl innerhalb des Klubs zu stärken.

Sören Bär Der Kulminationspunkt: Nach dem gegnerischen Fehler 17.Sd5? opfert Lothar Vogt mit 17...Txd4! die Qualität

Der 71jährige Leipziger Großmeister Lothar Vogt fiebert in jedem Jahr dem Europacup entgegen. Er spielte an Brett fünf für die Schachgesellschaft Zürich, den ältesten Schachklub der Welt. Der DDR-Meister der Jahre 1977 und 1979 freute sich gegenüber jW, interessante Gespräche mit dem indischen Exweltmeister Viswanathan Anand und dem aus Minsk stammenden früheren Vizeweltmeister Boris Gelfand (Israel) geführt zu haben: »Kurz vor Turnierschluss war wegen des Kriegsausbruchs fraglich, wie Gelfands Team Rishon Le-Zion überhaupt nach Tel Aviv zurückkehren kann«, sorgte er sich. Vogt startete fulminant mit zwei Siegen, fing sich aber dann wie fünf seiner sechs Teamkameraden einen grassierenden Virus ein. Von der Erkrankung verschont blieb einzig der aus Riga stammende Alexei Schirow, welcher an Brett eins frappierende sechs Punkte aus sieben Partien erzielte. »Bei meiner einzigen Niederlage in der dritten Runde gegen Sébastien Mazé aus Viernheim fehlte mir am Ende etwas die Energie. Dafür hatte ich in Runde fünf gegen den Niederländer Michiel Bosman Glück, ins Remis zu entkommen.« In der Schlussrunde gelang ihm ein fulminanter Schwarzsieg gegen Ansgar Barthel von CE Le Cavalier Differdange (Luxemburg). Mit seinen 4,5 Punkten aus sieben Partien und dem im Finish erreichten 19. Platz der SG Zürich war Lothar Vogt zufrieden.

Ansgar Barthel – Lothar Vogt, Europacup, siebte Runde (5), Durrës, 07.10.2023, Sizilianisch

Kommentiert von GM Lothar Vogt (LV) und Sören Bär (SB)

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6 5.Sc3 Lg7 6.Le3 Sf6 7.Lc4 0-0 (SB: Damit ist der »Beschleunigte Drachen« im Sizilianer entstanden, der einen soliden Ruf genießt.) 8.Lb3 d6 (LV: Mein Gegner erwartete hier sicher 8…a5, was ich in früheren Partien gespielt habe. Ich entschied mich dafür, in den »Klassischen Drachen« überzuleiten.) 9.f3 Ld7 10.Dd2 Sxd4 (SB: 10…Tc8 11.0-0-0 hätte zur Hauptvariante geführt. Der Springertausch ist eine interessante Alternative.) 11.Lxd4 b5! (LV: Danach war mein Gegner offenbar »aus dem Buch«, denn er nahm 20 Minuten Bedenkzeit für seinen nächsten Zug.) 12.0-0 (SB: Der Anziehende wählt eine positionelle Fortsetzung. Im Falle der langen Rochade 12.0-0-0 hätte der schwarze Bauernsturm schnell bedrohlich werden können.) 12…a5 13.a3 Tb8 14.Tfe1 a4 15.La2 b4 16.axb4 Txb4 (SB: Dieser Turm übt lästigen Druck auf den Bauern b2 aus.) 17.Sd5? (LV: Das ist bereits der entscheidende Fehler. Weiß hätte 17.Se2 oder 17.Sd1 ziehen müssen. Allerdings ist 17.Sd5 in diesem Stellungstyp ein üblicher aktiver Zug, während der Springer auf e2 oder d1 passiver steht …).