IMAGO/United Archives Propaganda von gestern: Ein Lautsprecherwagen des Westberliner Senats beschallt 1961 die Menschen im Ostteil der Stadt

Der Verblendungszusammenhang in der bürgerlichen Gesellschaft war vielleicht noch nie so ausgeprägt wie heute. Das zeigt sich schon daran, dass der Ausdruck selbst so gut wie vergessen ist, nachdem die Mechanismen der Meinungsmache und Propaganda mit dem Aufschwung der elektronischen Medien nicht etwa zurückgedrängt, sondern so wirkmächtig geworden sind wie nie zuvor. Die australische Autorin Caitlin Johnstone präsentiert in ihrem neuen »Kleinen Erste-Hilfe-Büchlein gegen Propaganda« eine ernüchternde Bilanz: »Eine effektivere totalitäre Dystopie als die, in der wir uns gerade befinden, kann man nicht entwerfen. Eine, in der jeder durch Propaganda einer Gehirnwäsche unterzogen wird, ohne es zu wissen, in der jeder genau so denkt, handelt, wählt und einkauft, wie seine Herrscher es wollen, und dabei denkt, er sei frei.«

Nimmt man sie beim Wort, bedeutete das nicht weniger, als dass man gängige negative Utopien aus der Literatur getrost abhaken kann. Die Wirklichkeit ist schlimmer. Das »Erste-Hilfe-Büchlein« hält allerdings nicht ganz, was der Titel verspricht. Der Leser erwartet etwas, wie es zum Beispiel Anne Morelli 2001 mit ihren »Elementarprinzipien der Kriegspropaganda« vorgelegt hat. Dort finden sich in Anlehnung an Arthur Ponsonbys Klassiker von 1928 »zehn Gebote« oder Regeln, nach denen die Massenbeeinflussung spätestens seit dem Ersten Weltkrieg funktioniert: von der Behauptung, dass man selbst nie Krieg gewollt habe, sondern nur der Gegner, bis hin zur Anprangerung und Bestrafung abweichenden Verhaltens als »Verrat«.

Johnstone hat dagegen eine Art Tagebuch vorgelegt. Wer regelmäßig kritische englischsprachige Alternativmedien liest, wird sich an manche ihrer ebenso analytischen wie polemischen Beiträge sogar erinnern. Als das »Dümmste, was das Imperium uns glauben machen will«, bezeichnet Johnstone die Auffassung, »dass die militärische Einkreisung seiner beiden größten geopolitischen Rivalen eine Verteidigungsmaßnahme und kein Akt extremer Aggression ist«. Unter allen »unsinnigen Geschichten«, mit denen die westliche Öffentlichkeit tagtäglich von den Medien gefüttert wird, schieße diese »den Vogel ab«.

In einem langen Kapitel beschreibt Johnstone dann, wie es kommt, dass die großen Medien solche Vorstellungen beinahe uniform übernehmen. Dazu muss man anmerken, dass sie vor allem US-amerikanische Verhältnisse treffend skizziert. In Deutschland sieht es auf den ersten Blick nicht ganz so schlimm aus. Allerdings hätte man hier eine andere Geschichte erzählen können, nämlich die, wie zum Beispiel im Kosovo-Krieg öffentlich-rechtliche Medien Propaganda betrieben oder wie es dem britischen Geheimdienst gelang, über Organisationen wie die »Integrity Initiative« Einfluss auf die Russland-Berichterstattung auch von ARD und ZDF zu nehmen.

Das Buch braucht ein bisschen Anlauf, wird aber zum Ende hin immer spannender, nicht zuletzt dann, wenn sie auf die »westliche Linke« zu sprechen kommt, deren »größtes Problem« nicht darin liege, »dass einige Linke die falschen Überzeugungen zu diesem oder jenem Thema haben«. Vielmehr sei ihre größte Schwierigkeit, dass es sie gar nicht gibt: »Der Kommunismus ist im Westen so irrelevant, dass westliche Rechte imaginäre kommunistische Bedrohungen erfinden müssen.« Wenn man aber »imaginäre kommunistische Bedrohungen erfinden muss, um seiner Ideologie Sinn und Zweck zu verleihen, hat man eine dumme Ideologie«.

Johnstone hat eigene Ansichten zur Frage, warum die Linke so hoffnungslos schwach ist. Im Grunde wüssten alle, »dass das Ende von Aktivistenbewegungen nicht aus dem Nichts kommt«. Sie verweist auf Cointelpro, das FBI-Programm zur Zerschlagung der Linken in den USA. Die Autorin schließt: »Die Revolution ist nicht organisch verpufft, sie wurde aktiv abgewürgt. Was an ihrer Stelle bleibt, ist die defätistische Haltung. (…) Wir betreiben jetzt selbst Cointelpro.« Das ist auch mit Blick auch auf die deutsche Linke keine unzutreffende Beobachtung.