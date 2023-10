LBP-EUROPACORP-TF1 FILMS PRODUCTION / capelight pictures / Shanna Besson Brandgefährlich: Douglas (Caleb Landry Jones, l.)

Für Luc Besson war »Kinofilm« immer Großereignis, Fanfare und Spektakel, das Faszinierende und Läppische lagen dabei oft nah beieinander. Inzwischen ist es ja ein Running Gag, dürftigen Filmproduktionen eine Herkunft aus der KI zu unterstellen. Faktisch ist »Dog Man« zwar von Besson als Regisseur und Drehbuchautor verantwortet, seine Trickkiste enthält aber viel automatisierbares Material: Gewaltexzess mit Tiefe, etwas fürs Gemüt, ein starkes queeres Element. Also: Hund, trans Person, Traumaverstrickung. Weil es auch Drama und Spannung braucht, wurden noch Rache, Raub, organisierte Kriminalität, Schmuckdiebstahl und ein Detektiv hineingemischt. Außerdem: noch mehr Rache, noch mehr Hunde, noch mehr psychische Intensität. Viele Rückblenden.

Doch noch mal von vorn: Eine trans Person (Caleb Landry Jones) wird nachts in einem mit Dutzenden Hunden vollgepackten Lieferwagen von Polizisten gestellt und festgenommen. Auf der Kinoleinwand zum Brustbild vergrößert – mit verschmiertem Make-up und riesigem Diamantcollier, wird eine abjekte und furchteinflösende Figur eingeführt, mit der nicht zu spaßen ist.

In der Haft wird Douglas einer Psychologin der Staatsanwaltschaft vorgeführt (Jonica »Jojo« T. Gibbs), der er sich als ironisch zurückhaltend und brandgefährlich präsentiert, dabei aber durchaus auch Bereitschaft zeigt, selbst über schmerzhafteste Erlebnisse Auskunft zu erteilen. So blättert sich dann, eben im Modus der Rückblende, ein ganzes Leben auf: zu feinfühlig für ein stumpfsinniges, unbestimmt bäuerliches Herkunftsmilieu, Vater brutal und cholerisch (Clemens Schick), der ältere Bruder teuflisch bösartig und ebenfalls brutal (Alexander Settineri), die Mutter als Einfluss nicht existent (Iris Bry). Douglas wird in den Zwinger zu den Hunden geworfen, weil er die ja mehr liebe als seine biologische Familie. Da ereignet sich auch noch ein Schießunfall, der den Jugendlichen gehbehindert zurücklässt.

In dieser bitteren Zeit wuchsen Douglas die Dutzenden mit ihm eingepferchten Hunde noch näher ans Herz. Im Altpapier fand er außerdem einen Stapel alter Frauenmagazine, die zum kulturellen Input wurden und seine Vorstellungen von heiler Welt und ästhetischer Schönheit prägten. (Damit wäre dann das spätere Crossdressing motiviert.)

Auch nach der Befreiung blieben die Vierbeiner seine besten Freunde, wobei sich hier Sentenzen über Vertrauen, Verlässlichkeit und Treue der Hunde plazieren lassen. Man wird auch mit dem Zaunpfahl darauf gestoßen, dass Gott und Hund in einem spiegelverkehrten Verhältnis stehen, jedenfalls semantisch, im Englischen. In der Schule entdeckt Douglas sein Talent für die Bühne. Hier darf der Rollstuhlfahrer alles sein, kann sich ständig neu erfinden, die Gravität seiner Verhältnisse via Shakespeare ausagieren. Dabei verliebt er sich in die ihn enthusiastisch fördernde Dramalehrerin, denn er steht auf Frauen. Der späten Einsicht seiner sexuellen Chancenlosigkeit folgt die Remodellierung ins Trans und in die Kriminalität (zweiter Motivationspunkt).

Mit regulären Jobs hat es bisher nicht geklappt, da er aber ständig Geld für Hundefutter und seine Loftetage braucht, stellt er auf Juwelendiebstahl um, wobei die Hunde auch hier die niedlichen Helfer sind. Douglas singt aber auch gut, und so baut er in sein Doppelleben ein zweites ein: Er bewirbt sich in einem Cabaret und wird mit dem einschlägigen Weltkatalog der Travestie, den er sich wählt (Édith Piaf, Marlene Dietrich usw.) sehr erfolgreich. Das sind dann auch die mit Abstand besten Szenen dieses Films.

Man sollte annehmen, die junge Psychologin sei durch nichts zu erschüttern, aber Douglas’ Bericht treffen wunde Punkte bei ihr. Als Schwarze hat sie selbst viel Ausgrenzung erfahren, kennt innerfamiliäre Gewalt, die alleinerziehende Mutter denkt aber auch an das eigene Kind. Die toxischen Anteile, die auch eine trans Person haben kann, sind aber auch so nicht zu übersehen. ­Douglas ist außerdem eine ressentimentgeleitete Person, die Hass und Neid ausagieren und Rache üben will.

Caleb Landry Jones spielt das Feinsinnige dräuend und duldsam, nuanciert die Figur mit seiner teigigen Körperlichkeit; trotzdem verbleibt das in einer eigenartigen Monotonie. Sein Spiel ist aber preiswürdig verglichen mit dem, was Clemens Schick zu sehen gibt, der in dieser internationalen Kleinrolle aus der Not seiner eindimensionalen Ausdruckstechnik erneut eine Tugend macht. Er repräsentiert damit das bekannte grunddeutsche TV-Problem, gleichförmiges Gebrüll und aus dem Schädel gepresste Augäpfel für Höhepunkte der mimischen Kunst zu halten. Überzogen realitätsnah wirkt hingegen die ältere Darstellerin einer »adeligen Frau«. Deren Gesichtshaut wurde so unsymmetrisch hinter die Ohren gezogen, dass ihre Identität lange Zeit völlig unbestimmbar bleibt: Es ist aber Marisa Berenson (und es wirkt fast so aus, als habe sich Besson mit der in die Unkenntlichkeit deformierten früheren Schönheit einen zynischen Besetzungsspaß erlaubt).

»Dog Man« ist ein ärgerlich herumtaktierender Film, genauso langweilig wie großspurig. Nachdem Douglas, wieder mit Hilfe seiner süßen Hundemeute, aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, nimmt Bessons Dog-Theologie noch die christliche Kurve. Dieser Mann, nun an seinem Ende angekommen, humpelt im Schatten des Kreuzholzes ins Finale seiner Erlösung, als Mann.