Reuters/Jacquelyn Martin »Strenge Kontrolle über das Geld«: US-Außenminister Antony Blinken (l.) am Freitag in Doha

Die Gouverneure der Zentralbanken des Iran und des Emirats Katar sind am Sonnabend Gerüchten über den Umgang mit den iranischen Guthaben, die auf Konten in Katar liegen, entgegengetreten. Schauplatz war das Jahrestreffen des Weltwährungsfonds und der Weltbank in Marokko. Der Vertreter Katars versicherte, dass sein Land alle vereinbarten Verpflichtungen gegenüber dem Iran erfüllen werde. Eine Erklärung mit gleichem Inhalt hatten schon am Freitag der Regierungschef und der Außenminister Katars während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Außenminister Antony Blinken abgegeben.

Am Donnerstag hatte die Washington Post berichtet, dass die USA und Katar eine »stillschweigende Vereinbarung« geschlossen hätten, der iranischen Regierung bis auf weiteres den Zugriff auf die Guthaben in einer Gesamthöhe von sechs Milliarden Dollar zu verweigern. Eine entsprechende Auskunft habe der stellvertretende US-Finanzminister Adewale »Wally« Adeyemo bei einem Treffen »hinter verschlossenen Türen« mit Kongressmitgliedern der Demokraten gegeben, hieß es in der Washington Post. Das beruhte jedoch nur auf anonymen Erzählungen zweier Personen und ist immer noch ohne offizielle Bestätigung. Gerüchte waren schon einige Tage vorher im Umlauf.

Die Guthaben waren seit 2018 oder 2019 bei südkoreanischen Banken »eingefroren«. Entstanden waren sie durch iranische Erdölverkäufe an Südkorea, deren Erlöse aufgrund der US-amerikanischen Sanktionen nicht überwiesen werden durften. Im September hatte die Biden-Administration im Rahmen eines Gefangenenaustausches zugestimmt, dass das Geld auf Konten von sechs iranischen Banken in Katar überwiesen werden durfte, ohne dass die Sanktionen zur Anwendung kamen. Auf diese Konten darf Iran aber nur zur Bezahlung »humanitärer« Importe – Lebensmittel und Medikamente – zugreifen.

Kurz nach Bekanntwerden der Meldung der Washington Post veröffentlichte die iranische Nachrichtenagentur Nour am Donnerstag ein Dementi: Es gebe hinsichtlich des Zugriffs auf die Guthaben in Katar keine Veränderung; das von Katar vermittelte Abkommen zwischen Iran und den USA bleibe in Kraft. Nour wird in iranischen Medien regelmäßig mit dem Zusatz zitiert, die Agentur stehe dem Obersten Nationalen Sicherheitsrat des Landes nahe.

Die ganze Wahrheit scheint dieses Dementi nicht zu erhalten. Am Mittwoch hatte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, in einem Interview mit dem Sender MSNBC erklärt, das Geld in Katar können jederzeit wieder »eingefroren« werden. Bis jetzt sei noch nichts davon ausgegeben worden. Dieselbe Auskunft gab Blinken am Donnerstag während einer Pressekonferenz in Tel Aviv. Iran habe bisher auf die Konten nicht zugegriffen. »Wir haben eine strenge Kontrolle über das Geld und behalten uns das Recht vor, es wieder einzufrieren.«

Dass über die Konten der sechs iranischen Banken in Katar noch keine Geschäfte abgewickelt wurden, wird in Teheran nicht bestritten. Aus den Berichten über das Treffen der Zentralbankchefs beider Länder in Marokko geht hervor, dass noch darüber diskutiert wird, auf welche Weise die Finanztransfers abgewickelt werden könnte.

Am Freitag wurde bekannt, dass mehr als hundert republikanische Abgeordnete in den USA einen Gesetzentwurf eingebracht haben, durch den die iranischen Guthaben, die jetzt in Katar liegen, erneut eingefroren werden sollen. Präsident Joseph Biden soll nicht die Möglichkeit bekommen, Ausnahmen zuzulassen.