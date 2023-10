Riads Trümpfe

Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS US-Außenminister Antony Blinken am Sonnabend auf dem Weg von Riad nach Abu Dhabi

Saudi-Arabien hat sie auf Eis gelegt: die Verhandlungen mit Israel über die Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Ländern. Die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen, das Massensterben dort – sie haben es Riad vorläufig unmöglich gemacht, die Gespräche fortzusetzen. Und so stach die saudische Staatsspitze am Wochenende die Mitteilung durch, sie friere alle Verhandlungen mit israelischen Stellen ein.

Für die Regierungen Israels und der USA ist das ein herber Schlag. Von der geplanten Normalisierung der israelisch-saudischen Beziehungen erhofften sie sich vor allem einen weiteren großen Schritt beim Aufbau eines regionalen Bündnisses gegen Iran. Riad und Teheran sind alte Rivalen im Kampf um die Hegemonie am Persischen Golf; die Idee, dies zu nutzen, sich fest zusammenzutun, um Iran in die Enge zu treiben, ist bestechend einfach. Für Israel ging es außerdem darum, seine Stellung in der Region durch eine engere Kooperation mit einer der großen arabischen Mächte zu konsolidieren. Aus beidem wird nun nichts – zumindest vorläufig.

Saudi-Arabien hat sich mit der Entscheidung eine ganze Woche Zeit gelassen – und das aus gutem Grund. Nicht, weil Riad aktuell scharf drauf wäre, den Kampf gegen Teheran aufzunehmen. Es hat, zuletzt mit chinesischer Vermittlung, eine Phase der Entspannung in seinen Beziehungen zu Iran eingeleitet. Das Königreich tritt zum 1. Januar gemeinsam mit der Islamischen Republik dem BRICS-Bündnis bei; es setzt zur Zeit auf Entspannung, denn es will seine Wirtschaft für die Ära nach dem Erdölzeitalter umbauen, wozu Kooperation hilfreicher ist als Konfrontation.

Dennoch besteht Riad darauf, es habe die Verhandlungen nicht abgebrochen, nur ausgesetzt. Der Grund: Saudi-Arabien verlangt als Gegenleistung ein Verteidigungsabkommen mit den USA. Das ist per se noch keine Absage an die Entspannungspolitik mit Iran. Der beginnende Niedergang der westlichen Dominanz bringt es mit sich, dass Riad nicht mehr nach Washingtons Pfeife tanzen muss. Und in der Tat: Während US-Außenminister Antony Blinken vergangene Woche mit seinem saudischen Amtskollegen Prinz Faisal bin Farhan sprach, warb der saudische Energieminister für eine engere Wirtschaftskooperation mit Russland; kurz nach seinem Treffen mit Blinken besprach Faisal bin Farhan mit Chinas Außenminister Wang Yi mögliche Vermittlungsversuche zwischen Israel und der Hamas.

Aus saudischer Sicht spricht nichts dagegen, im großen Politpoker auch noch die gefürchtete US-Militärkarte in die Hand zu nehmen: Je mehr Trümpfe, desto besser; man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Ob und, falls ja, wie Riad seine Trümpfe spielt, will es freilich selbst entscheiden. Ob ihm das in einem Verteidigungsabkommen mit den USA gelingt – wer weiß. Iran hat trotz aller Entspannungssignale jeden Grund, das Abkommen zu torpedieren.