Henry Nicholls/REUTERS Wollen eine neue linke Partei: Von Labour enttäuschte Gewerkschafter (London, 30.1.2023)

Seit einem Jahr zieht eine Streikwelle durch das Vereinigte Königreich. Wie hat Ihre Gewerkschaft diese Zeit bisher erlebt?

Wir hatten auch eine Reihe von Streiks und haben einige Lohnabschlüsse oberhalb der Inflationsrate erzielt. Einen sehr wichtigen Sieg haben wir kürzlich in Liverpool errungen. Aber hauptsächlich haben wir in diesem Jahr andere Streikende unterstützt und unsere Solidarität gezeigt, indem wir uns ihren Streikposten angeschlossen haben.

Können Sie kurz Ihre Gewerkschaft vorstellen?

Wir repräsentieren 14.500 Mitglieder. Die Bäckergewerkschaft wurde 1847 gegründet und ist damit die älteste noch aktive in Großbritannien. Um die Jahrhundertwende waren es zum Großteil deutsche Juden, die sich in London ansiedelten und unsere Gewerkschaft aufbauten. Gesundheit und Arbeitssicherheit waren die Kampagnen in den Anfangsjahren, denn die Lebenserwartung im Bäckergewerbe lag bei nur 32 Jahren. Das ist immer noch ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Wir haben zuletzt wichtige Erfolge bei McDonald’s errungen und den ersten Streik überhaupt bei der Kette Wetherspoons organisiert. Wir haben es geschafft, dass sich McDonald’s schriftlich verpflichtet, Diskriminierung und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zu verhindern und dem nachgehen zu müssen. Wir haben außerdem die Kampagnen für höhere Mindestlöhne und die Abschaffung von Nullstundenvertägen geführt. Übrigens hatten wir die Labour Party 1903 mitgegründet. Aber 2021 haben wir die Partei endgültig verlassen.

Das ist nun bereits zwei Jahre her. Wie kam es zu dem Schritt?

Während der Covidpandemie haben wir mehr Sicherheit für unsere Berufsgruppe gefordert, aber keine Unterstützung von Labour bekommen. Keir Starmer hat alle Entscheidungen der Regierung in Westminster mitgetragen. Er hat nie mit uns gesprochen. Aber wir sind die Leute, die arbeiten und in den Betrieben sind. Die Covidzahlen sind in die Höhe gestiegen, doch Labour hat die Arbeiter nicht unterstützt. Beim Parteitag 2021 gab es dann eine Debatte über die Höhe des Mindestlohns. Der damalige Sprecher für Arbeitsrechte, Andy McDonald, hatte ein gutes Dokument vorbereitet, doch dann wurde es zurückgezogen. Es hat den Mitgliedern gereicht, sie haben gesagt, dass sie diese Partei nicht mehr finanzieren wollen.

2016 wurde übrigens der damalige Generalsekretär von Labour suspendiert. Das war alles während der Kampagne zur Wahl von Jeremy Corbyn. Da haben wir eine eigene gestartet, damit er wieder eintreten kann. 2021 wurde dann einer Zeitung gesagt, ich sei deshalb ausgeschlossen worden, doch tatsächlich war ich zu diesem Zeitpunkt schon weg.

Was sagen Sie zum Parteitag von Labour vergangene Woche?

Ich war selbst in Liverpool und habe dort an den Protestaktionen des Festivals The World Transformed teilgenommen. Zu was für einer Partei Labour geworden ist, hat sich an der Zusammensetzung der Delegierten gezeigt: 22 Prozent waren Unternehmer und nur drei Prozent kamen von den Gewerkschaften. Die Delegierten haben auch wichtige Entscheidungen getroffen, wie die Wiederverstaatlichung des Energiesektors. Aber die Parteispitze hat sogleich angekündigt, dass sie die Ergebnisse des Parteitags nach den nächsten Wahlen nicht zwingend zur Kenntnis nehmen müsse.

Sie sind ein prominenter Unterstützer des neuen Parteiprojekts »Transform Politics«. Was hat sie dazu bewegt?

Es war ursprünglich als neues Projekt konzipiert, um herauszufinden, welches Potential es in der Linken für eine neue Partei gibt. Die politische Landschaft verändert sich nämlich sehr rasch nach rechts. In meinem Wahlkreis habe ich nur die Wahl zwischen Labour und Tories und mit Labour bin ich unzufrieden. Ich werde aber niemals im Leben die Tories wählen. So wie mir geht es vielen Menschen. Und wenn wir nicht aufpassen, verlieren wir viele für den demokratischen Prozess. Das ist der Grund, wieso ich die Idee, eine neue linke Partei aufzubauen, unterstütze. Es muss eine Allianz entstehen, die den Menschen die Möglichkeit gibt, dass sie ihre Stimme wieder für jemanden abgeben können.