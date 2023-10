dpa/Michael Varaklas Verschärfungen des Asylrechts in der BRD sind wahrscheinlich (Moria, 24.2.2023)

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sucht offenbar den Schulterschluss mit der Union, um das Asylrecht zu verschärfen und die Lebensbedingungen für Geflüchtete in der BRD zu verschlechtern. Nach dem Treffen mit CDU-Chef Friedrich Merz im Kanzleramt am Freitag abend zeigte sich Scholz zuversichtlich, dass er mit den Bundesländern und der Opposition gemeinsam Lösungen zur »Eindämmung der irregulären Einwanderung« finden werde. Das solle ein Thema sein, bei dem man »miteinander die Probleme lösen« und nicht »mit dem Finger aufeinander zeigen« wolle, erklärte der Kanzler laut dpa am Sonnabend auf einer SPD-Veranstaltung im brandenburgischen Teltow.

Nach dem Treffen am Freitag hatte Scholz demonstrativ die restriktiven Maßnahmen begrüßt, die von den Ministerpräsidenten am selben Tag beschlossen worden waren. »Die bislang getroffenen Maßnahmen sind nicht ausreichend, um eine Begrenzung der irregulären Migration zu erreichen«, heißt es in ihrem Beschluss. Darin verlangen sie unter anderem effektive Maßnahmen zur Beschleunigung von Asylverfahren, stationäre Grenzkon­trollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen und eine bundesweit einheitliche Bezahlkarte für Asylsuchende, statt Barzahlungen.

Im Kanzleramt hatten Scholz und Merz gemeinsam mit den Ministerpräsidenten Boris Rhein (Hessen, CDU) und Stephan Weil (Niedersachsen, SPD) mögliche »Lösungen« beim Thema Migration ausgelotet. Alle Seiten nannten die Gespräche im Anschluss konstruktiv. Konkrete Beschlüsse werden jedoch erst bei einem Treffen aller Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler in Berlin am 6. November erwartet. Dieser erklärte, er sei »ziemlich zuversichtlich«, dass Bund und Länder und – »wenn es klappt« – auch die Parteien der Opposition mitmachen würden.

Die Unionsparteien hatten im Vorfeld weitreichende Maßnahmen gefordert. So legte die CDU beim Treffen im Kanzleramt Scholz einen Forderungskatalog mit 26 Punkten vor. Darin wird laut dpa vom Bundeskanzler unter anderem ein »gemeinsames Verständnis« verlangt, dass Deutschland mit »Blick auf die Integration-Infrastruktur (sic!) und den gesellschaftlichen Zusammenhalt eine Asylzuwanderung bis maximal 200.000 Personen pro Jahr« vertrage. Eine solche »Kontingentlösung« würde de facto das Recht auf Asyl aushebeln. In der Welt am Sonntag legte Merz nach. Er forderte den Kanzler auf, mit einem öffentlichen Appell Menschen von einer Flucht in die BRD abzuhalten. Der Appell solle vermitteln, dass es »sehr unwahrscheinlich« sei, dass es in Deutschland eine Bleibeperspektive gebe – »also macht Euch bitte erst gar nicht auf den Weg«. Eine Zusammenarbeit mit der Regierung kommt nach Merz nur in Betracht, »wenn die im Rahmen eines Deutschlandpakts vereinbarten Maßnahmen« geeignet seien,»einen Stopp der illegalen Migration nach Deutschland« zu erreichen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte bereits am Mittwoch die Grundzüge eines Gesetzentwurfs vorgestellt, der darauf abzielt, die Zahl gescheiterter Abschiebungen zu reduzieren. Pro Asyl und die Flüchtlingsräte hatten diesen am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung »Abschiebungsverschlimmerungsgesetz« genannt. Nach dem Ampeldebakel bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern habe Faeser einen Gesetzentwurf vorgelegt, der »rechtsstaatlich höchst fragwürdige Verschärfungen« bei Abschiebungen vorsehe. Mehr und längere Haft, das Durchsuchen von Wohnungen und das Auslesen von Handydaten seien schwerwiegende Eingriffe in Grundrechte.

Vor dem Hintergrund des Spitzentreffens im Kanzleramt setzte Bild am Wochenende zudem ein wildes Gerücht in die Welt. Innerhalb der SPD, so hieß es, mache die Überlegung die Runde, die Koalition mit FDP und Bündnis 90/Die Grünen vorzeitig aufzulösen und statt dessen mit der Union zu koalieren. So könnte eine Neuwahl vermieden werden.