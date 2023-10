Andres Martinez Casares/REUTERS Revolte im Mutterland des Neoliberalismus (Santiago, 18.12.2019)

Vier Jahre nach den Aufständen in Chile und fünfzig Jahre nach dem Putsch gegen Salvador Allende haben Sie mit vier Genossinnen und Genossen eine Reise durch Deutschland unternommen. Was war das Ziel?

Für meine Organisation, die Koordinierende Versammlung der Sekundarschüler in Chile, gab es drei Ziele. Wir wollten erstens unsere Erfahrungen mit deutschen Genossen teilen. Die meisten Informationen, die in der BRD ankommen, haben einen politischen Bias aus den sozialen Medien. Wir sind gekommen, um unsere Geschichte zu erzählen über die Revolte von 2019 und wie wir sie jetzt leben. Zweitens sind wir hier, um uns mit Menschen über ihre Erfahrungen auszutauschen und neue Analysen kennenzulernen. Das dritte Ziel der Reise war das Knüpfen von Netzwerken. Wir wollen nicht nur diskutieren, sondern auch beginnen, miteinander zu arbeiten. Unsere Kämpfe sind zwar verschieden, richten sich aber gegen denselben Feind: Unterdrückung und neoliberalen Kapitalismus, Imperialismus und das Patriarchat. Wir haben voneinander abweichende Zugänge. Aber wir wissen, dass die Leute, die uns in Chile das Leben schwermachen, am Ende dieselben sind wie hier. Deshalb ist es uns ein Anliegen zu erfahren, was ihr erlebt und wie ihr kämpft. Wir stellen uns die Frage, wie wir gemeinsam gegen diese Menschen und dieses System vorgehen.

Was hat die Militärdiktatur von 1973 mit dem Aufstand von 2019 zu tun?

Der Putsch fand zu einem Zeitpunkt statt, als nicht nur Allende, sondern auch andere Mitglieder der Regierung progressive Politik machten. Das ganze Volk war involviert! Damals handelte es sich um einen Aufstand von Menschen, die über den Staat hinaus radikale Veränderungen wollten. Das machte denjenigen, die Chile als ihr Eigentum betrachten, zum Beispiel den USA, große Angst. Die Diktatur installierte eine neuartige Form des Kapitalismus, wir waren das Labor für den Neoliberalismus in Lateinamerika. Mit der Verfassung wurde dieser festgeschrieben. Die Konsequenzen davon erlebten wir in der Krise in den 80er Jahren. Es gab in den 30 Jahren nach Ende der Diktatur verschiedene Mobilisierungen: durch Studenten, die Umweltbewegung, Feministinnen. Aber sie fanden stets unabhängig voneinander statt. Der Aufstand 2019 war von allen gemeinsam, weil alle unter den Folgen des Systems leiden, das die Diktatur in Chile installiert hat. Deshalb war eine der wichtigsten Forderungen der Bewegung eine neue Verfassung.

2022 ist ein Entwurf für eine neue Verfassung in einem Referendum überraschend mit großer Mehrheit abgewiesen worden. Worin sehen Sie die Gründe dafür?

Da die Institutionen des Staates seit seiner Gründung als Instrumente der Unterdrückung dienen, herrscht eine Skepsis unter den Leuten, ihnen zu vertrauen. Die Verfassung ist ein Symbol, und die rechten politischen Parteien um Präsident Gabriel Boric haben den Prozess für eine neue Verfassung gekapert. Die Politiker haben die meisten Versprechen aus ihrem Wahlkampf gebrochen. Daher waren die Menschen wütend auf das, was sie repräsentieren. Es muss statt dessen einen alternativen Raum zu politischen Institutionen geben, in dem das gesamte Volk an einer neuen Verfassung mitwirken kann. Nicht zu vernachlässigen ist auch die Covid-19-Pandemie, die den Druck von der Straße zum Erliegen brachte. Und schließlich ist eine Ursache die Konterrevolution der extremen Rechten in Chile. Sie hat versucht, alles, was den Aufstand repräsentiert, schlechtzumachen. Die Regierung ließ die Macher der Medienkampagne gewähren, statt sie zu unterbinden.

Sie waren nun schon in mehreren deutschen Städten zu Gast. Sind Sie zufrieden mit den Diskussionen auf den Veranstaltungen?

Ja, das sind wir. Uns fehlen die Worte, um den Menschen, die uns empfangen haben und all diese Aktivitäten organisiert haben, zu danken. Die Leute waren offen, man hat uns erklärt, wie es in den letzten Jahren in Deutschland gelaufen ist. Wir denken, dass wir viel gelernt haben. Wir haben wichtige Netzwerke geknüpft und wollen sie weiter ausbauen, weil wir glauben, dass Internationalismus wichtig für Organisationen ist, die große Veränderungen wollen. Wir können nicht isoliert bleiben.