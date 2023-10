Nachschlag: Sozialdemokratische Rarität

Jens Kalaene/dpa

Bernie Sanders war da, in Berlin, Haus der Kulturen der Welt. Ein waschechter US-amerikanischer Sozialdemokrat ist eine Rarität, ein solcher Exot zieht viele Menschen an, vor allem junge, wie zu hören war. Dabei, das wusste die Berichterstatterin fürs Radio beinahe verwundert zu vermelden, kämpfe der alte Mann aus den Staaten doch für Dinge, die in der so vorzüglich eingerichteten Bundesrepublik längst Wirklichkeit seien: stabile Sozialversicherungen, kostenlose Hochschulausbildung, starke Gewerkschaften. Sein Programm, soll das heißen, hat den jungen Leuten nicht viel zu sagen. Ein Hinweis darauf, dass es nicht um Inhalt, sondern um Tendenz geht, und die verkörpert Sanders, an Wahrheit interessiert, in einem Land, das notorisch nach rechts dreht und also der Lüge einen Highway baut, allemal. Ansonsten blieb noch der öffentlich-rechtliche Gesinnungstest zur Frage: Wie hältst du es mit dem laufenden Krieg in Nahost? Bernie Sanders hat ihn bestanden. Glück gehabt. (brat)