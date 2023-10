Laine Nathan/IMAGO/ABACAPRESS Hüben wie drüben sitzen die Menschen seit Samstag ununterbrochen in den Kellern (Propalästinensische Demonstration in Paris, 12.10.2023)

Samstag, 7. Oktober

Die Hamas greift Israel mit Raketen an. In Afghanistan hat es ein schweres Erdbeben gegeben. Die Bundesregierung wird auf Wunsch der italienischen Faschisten die Zuschüsse an die privaten Seenotretter einstellen, die Bootsflüchtlinge vor dem Ertrinken retten.

Sonntag, 8. Oktober

Einheiten der Hamas sind in israelische Ortschaften eingedrungen und haben wahllos Menschen massakriert. Auf einem Festivalgelände richteten sie ein Blutbad an, 260 Tote. Die israelische Armee bombardiert den Gazastreifen, Hochhäuser stürzen ein und begraben die Bewohner unter sich.

Bei den Landtagswahlen in Bayern entfallen zwei Drittel der Stimmen auf rechte bis ultrarechte Parteien.

Montag, 9. Oktober

Als Konsequenz auf den Rechtsruck fordern Bundesregierung und CDU-Opposition unisono, die »unkontrollierte Migration« zu beenden, egal wie. Man könnte die Flüchtlinge nach Bergkarabach abschieben, da ist gerade etwas frei geworden.

In Israel vertreibt die Armee die Truppen der Hamas aus der Grenzregion zum Gaza und riegelt die Grenze komplett ab, Strom, Sprit und Wasser inklusive. 150 Israelis sind als Geiseln verschleppt worden. Die Raketenangriffe gehen auf beiden Seiten weiter.

Dienstag, 10. Oktober

In Afghanistan wurden bisher 2.500 Erdbebenopfer gezählt. Israel bereitet den Einmarsch in den Gazastreifen vor. Die Hamas hat bei ihrem Eindringen nach Israel offenbar 1.500 »Märtyrer« verheizt.

Mittwoch, 11. Oktober

Jetzt auch Raketen aus und nach Syrien. In Israel sollen bisher 1.200 und im Gazastreifen 900 Zivilisten getötet worden sein.

Donnerstag, 12. Oktober

Die Bewohner des Gazastreifens erleiden die schwersten Luftangriffe ihrer Geschichte, die Hamas-Führer jubeln über Raketen auf Tel Aviv. Hüben wie drüben sitzen die Menschen seit Samstag ununterbrochen in den Kellern. Der Einmarsch in den Gazastreifen steht offenbar unmittelbar bevor.

Freitag, 13. Oktober

Ich bitte um Nachsicht dafür, dass mir in dieser Tagebuchausgabe der Witz ausgegangen ist. Vielleicht kommt er nächste Woche wieder. Bis dahin würde ich bitte gerne noch ein bisschen manipulieren:

Ich kenne Menschen, die ich schätze, die versuchen, das Massaker seit 7. Oktober einzuordnen in der Erzählung, dass die Leute von der Hamas Freiheitskämpfer seien, trotz alledem. Diese Erzählung ist falsch.

Freiheitskämpfer kämpfen gegen Unterdrückung. In der Westbank werden Palästinenser vom israelischen Staat unterdrückt und von irren Fundamentalisten terrorisiert. Im Gazastreifen ist auch die Hamas der Unterdrücker. Gaza ist kein Warschauer Ghetto, sondern ein Koranknast, in dem wiederum irre religiöse Fanatiker zwei Millionen Geiseln gefangenhalten. In dem Demonstrationen mit dem Maschinengewehr aufgelöst, Frauen versklavt, »Ungläubige« und Linke ermordet werden.

Die Hamas provoziert aussichtslose Kriege, damit die Trauer um die Geopferten neuen Hass schürt. Es geht ihr nicht einfach nur um die Befreiung der Palästinenser. Es geht ihr, auf Kosten der eigenen Leute, um die Vernichtung der Juden, aller Juden überall, und sollte es noch hundert Jahre dauern. Sagt wer? Sie tut es. In ihrer Charta beruft sich die Hamas auf ein Gelehrtenverdikt, wonach es ohne den Judenmord keine Erlösung geben kann: »Die Stunde des Gerichtes wird nicht kommen, bevor Muslime nicht die Juden bekämpfen und töten.«

Nein. An diesem Krieg ist nichts richtig.