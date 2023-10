Türkisches Parlament: Frieden durch Schaffung eines palästinensischen Staates

Khaled Omar IMAGO/Xinhua Verletzte werden am Freitag aus einem durch israelische Luftangriffe zerstörten Gebäude in Gaza geborgen

Am Donnerstag verabschiedeten alle im türkischen Parlament vertretenen Fraktionen eine gemeinsame Erklärung zu Israel und Palästina:

Die hohen zivilen Verluste in den Konflikten in Palästina und Israel, die Angriffe auf zivile Infrastruktur und die Tatsache, dass Zivilisten nicht einmal in der Lage sind, ihre grundlegendsten Bedürfnisse zu befriedigen, schmerzen dem Gewissen. Die Möglichkeit, dass sich die Krise auf andere Regionen ausbreitet, gefährdet ernsthaft die regionale Sicherheit und Stabilität. Es ist ein Gebot des Rechts, des Gewissens und der Menschlichkeit, Zivilisten unter allen Umständen zu schützen und Praktiken zu vermeiden, die einer Kollektivbestrafung gleichkommen. (…)

Die Lösung des palästinensisch-israelischen Konflikts liegt nicht in der Bewältigung der gegenwärtigen Ergebnisse, sondern in der Beseitigung der eigentlichen Ursachen der Probleme. Die jüngsten Ereignisse sind das Ergebnis von 56 Jahren illegaler Besatzung und der damit verbundenen Politik. Das palästinensische Volk, dem sein Land, sein Leben und seine Hoffnungen für die Zukunft genommen wurden, befindet sich heute unter einer neuen, noch nie dagewesenen Belagerung. (…)

Wir bekräftigen unmissverständlich, dass ein dauerhafter Frieden im Nahen Osten nur durch eine gerechte Beilegung des palästinensisch-israelischen Konflikts möglich ist und dass dies nur durch die Errichtung eines unabhängigen, souveränen (…) palästinensischen Staates auf der Grundlage der Grenzen von 1967 mit Jerusalem als Hauptstadt möglich ist. (…)

Übersetzung: jW

Die Gemeinschaft der Gesellschaften Kurdistans, KCK, veröffentlichte eine am Freitag von der Nachrichtenagentur ANF verbreitete Erklärung zu Israel und Palästina:

(…) Als kurdische Freiheitsbewegung sprechen wir sowohl dem palästinensischen arabischen Volk als auch dem jüdischen Volk Israels unser Beileid aus. (…) So inakzeptabel, wie das Vorgehen der Hamas ist, so inakzeptabel ist auch die Haltung des israelischen Staates. Die Blockade und Angriffe auf Gaza müssen umgehend aufhören. Es darf kein gewalttätiges Vorgehen gegen die palästinensische Bevölkerung geben. (…)

Die Sache des palästinensischen Volkes ist legitim, und nichts kann die Legitimität ihres Anliegens konterkarieren. Als kurdische Freiheitsbewegung stehen wir immer an der Seite der gerechten Sache des palästinensischen Volkes. Die Lösung der palästinensischen Frage ist ebenso wie die der kurdischen Frage für die Lösung der Probleme im Nahen Osten und für eine Demokratisierung der Region entscheidend. (…) Die Lösung der palästinensischen Frage ist die grundlegende Voraussetzung dafür, dass alle Völker des Nahen Ostens, insbesondere das jüdische Volk, in Freiheit, Sicherheit und Frieden leben können. (…)

Der türkische Staat und das AKP/MHP-Regime haben keine ehrliche und aufrichtige Einstellung zur palästinensischen Frage. Sie betrachten diese ausschließlich als ein Thema, das sie instrumentalisieren können. (…) Auch diejenigen, die zu den Verbrechen des AKP/MHP-Regimes an den Kurden und in Rojava schweigen und diese rechtfertigen, können keine aufrechte Haltung einnehmen. Ihre Tränen sind genau wie die von Recep Tayyip Erdoğan nichts anderes als Krokodilstränen.