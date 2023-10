Ngouda Dione/REUTERS Seine Tage als Präsident Senegals sind gezählt: Macky Sall (M.) wird nicht mehr kandidieren (Dakar, 31.5.2023)

Hat der senegalesische Präsident Macky Sall die Notbremse gezogen, als er am vergangenen Freitag die Regierung auflöste? Gründe für seine Entscheidung nannte er nicht. Er hielt nur an Premierminister Amadou Ba fest, den er als Kandidaten seiner großen Koalition »Benno Bokk Yakaar« (Vereint in Hoffnung) für die kommenden Präsidentschaftswahlen aufs Schild heben ließ. Anfang dieser Woche sollte dann die weitere Besetzung des neuen Kabinetts bekanntgegeben werden. Aber kann Sall seine Koalition zusammenhalten, indem er mit neuer Mannschaft in den Wahlkampf geht?

Im Mai 2019 hatte Macky Sall per Dekret den Posten des Regierungschefs abgeschafft, um allein herrschen zu können. 2021 zog er das wieder zurück und übernahm übergangsweise den Posten, um im September 2022 Amadou Ba als Premierminister einzusetzen. Der war bereits Finanzminister (2013–2019) und dann Außenminister gewesen – bis er 2020 auch als Koordinator von Macky Salls Partei APR wegen »Spaltungsaktivitäten« den Hut nehmen musste. Doch vor einem Jahr wurde er von Sall zum neuen Premierminister und am 9. September zum Präsidentschaftskandidaten ernannt.

In der großen Regierungskoalition bleibt Ba umstritten. Es ist also fraglich, ob Macky Sall mit der Umbesetzung das Bündnis wieder einigen kann. Der ehemalige Landwirtschaftsminister Aly Ngouille Ndiaye hatte schon im Februar seine eigene Kandidatur erklärt und ist zurückgetreten. Im September hat auch der als Musiker berühmte Youssou N’Dour die Koalition verlassen. Auf der alljährlichen »Fête« der Zeitung L'Humanité im September in Paris sprach jW mit Samba Sy, dem Generalsekretär der ehemals kommunistischen Partei PIT, die ebenfalls an der Regierung beteiligt ist. Er hatte Mühe, die Position seiner Partei zu erklären.

Die stärkste Oppositionskraft, die Partei Pastef, ist seit 31. Juli wegen Aufruhrs verboten, ihr Vorsitzender Ousmane Sonko befindet sich aus eben diesem Grund im Gefängnis. Lange war gegen ihn auch wegen eines Sexualdelikts ermittelt worden, für das er am Ende jedoch lediglich eine hohe Geldstrafe entrichten musste. Als rechtskräftig Verurteilter hat er sowohl das aktive als auch das passive Wahlrecht verloren. Sonko protestierte gegen seine Haftbedingungen mit einem Hungerstreik, den er schließlich nach einem Monat Anfang September wegen seines Gesundheitszustandes abbrach.

Sonko hatte sich den Zorn der senegalesischen Behörden zugezogen, als er im Juni eine Klage in Frankreich angekündigt und den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag aufgefordert hatte, gegen den Präsidenten wegen »Verbrechen gegen die Menschheit« zu ermitteln, nachdem bei Demonstrationen gegen die Verurteilung Sonkos mehr als ein Dutzend Demonstranten ums Leben gekommen waren. Früher konnte Präsident Sall es sich leisten, seine inhaftierten Konkurrenten zu begnadigen: 2019 Khalifa Sall, früherer Bürgermeister von Dakar und Minister, und 2016 Karim Wade, Sohn des Expräsidenten Abdoulaye Wade. Beide bewerben sich für das höchste Staatsamt.

Am Montag wurde Senegal vom Infosender Africa News einmal mehr als »Ausnahme in der Region« dargestellt, da es über eine tiefverwurzelte demokratische Kultur verfüge, die bis ins Militär hineinreiche, das im Unterschied etwa zum Nachbarland Mali noch niemals geputscht habe. Doch das Image des Landes sei durch die Verschlechterung des politischen Klimas vor den auf den 25. Februar festgesetzten Wahlen angekratzt.

Senegal gilt seit langem als enger Verbündeter Frankreichs, geht aber auch eigene Wege. Auf der einen Seite beteiligte sich Präsident Sall nicht am antirussischen Kreuzzug und strebt danach, den BRICS-Staaten beizutreten. Andererseits stand Sall »Gewehr bei Fuß«, um mit der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) die unbotmäßigen Militärs in Niger niederzuschlagen und den gestürzten Präsidenten Mohammed Bazoum wieder einzusetzen. Erst Ende September erklärte Senegal, darauf zu verzichten, Truppen zu schicken. Doch die heikle Frage bleibt: Wird es Macky Sall gelingen, seine Koalition zusammenzuhalten?