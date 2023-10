Joel Carrett/AAP/imago Spaltet die Nation: Referendum zu Indigenengremium (2.10.2023, Melbourne)

Am Sonnabend steht in Australien das erste Referendum seit fast 25 Jahren an. Es geht um die polarisierende Frage, ob die Verfassung so abgeändert werden soll, dass ein neues Gremium als »indigene Stimme« der Aborigines und der Torres Straits Islanders installiert werden kann. Dieses soll fortan bei Themen, die diese Bevölkerungsgruppen betreffen, Parlament und Regierung beraten. Das Vorhaben ist eines der wichtigsten und historisch bedeutsamsten Reformprojekte der sozialdemokratischen Labor-Administration von Premier Anthony Albanese. Nachdem es anfangs eine breite Welle grundsätzlicher Unterstützung gegeben hatte, befindet sich die »Yes«-Kampagne seit Monaten spürbar in der Defensive. Jüngste Meinungsumfragen – so etwa die im Auftrag der öffentlich-rechtlichen ABC – gehen davon aus, dass das Nein-Lager bei der Abstimmung in der Größenordnung von 58 bis 60 zu 40 bis 42 Prozent vorne liegen dürfte. Im Juli haben sich die beiden Kurven gekreuzt: Keine einzige Umfrage ergab seither noch eine Mehrheit für das Ja-Lager. Eine Trendwende scheint unwahrscheinlich, bis zum Ende dieser Woche werden 13,6 Prozent der Wahlberechtigten vorab und per Briefwahl ihre Stimme abgegeben haben.

Während sich vor allem viele indigene Aktivisten weiter an das Prinzip Hoffnung klammern, weiß der gut geölte und auf Hochtouren laufende konservative Propagandaapparat die Umfragewerte klar auf seiner Seite. Auch finanziell haben sich die Gegner den Kampf einiges kosten lassen. Allein Simon Fenwick soll nach Angaben des konservativen Massenblattes The Austra­lian 750.000 Australische Dollar in die No-Kampagne gesteckt haben. Der 53jährige ehemalige Wall-Street-Mann gilt als strikter Kämpfer gegen alles vermeintlich Linke, sieht Sorge über den menschengemachten Klimawandel als »Alarmismus« und investiert gerne in Grund und Boden, der sich in Besitz indigener Australier befindet. Während in den weltoffenen Metropolen sogar Teile der moderat konservativen Liberal Party deutlich für ein Ja eintreten, für das im parteipolitischen Kontext vor allem Labor und Grüne werben, klammern sich gerade in vielen dünn besiedelten ländlichen Regionen lokal dominante Netzwerke im ideologischen Umfeld von Vertretern der National Party an althergebrachte Sichtweisen. In ihrem Weltbild ist für eine verfassungsrechtlich garantierte stärkere Teilhabe der indigenen Minderheiten kein Platz. Die Auseinandersetzung hat spätestens seit Jahresmitte an Schärfe zugenommen und ist durch offen rassistische Argumentationslinien geprägt.

»Ein Ja würde einen Unterschied machen. Wir würden als die ersten Menschen Australiens anerkannt und respektiert werden«, brachte Pearl Deemal, Künstlerin aus dem Volk der Guugu Yimidhirr, ihre Erwartungen an das Referendum gegenüber ABC zum Ausdruck. So wie sie sehen das viele Aborigines. Gleichwohl gibt es auch unter ihnen nicht wenige, die für ein Nein eintreten. Allerdings aus einem betont anderem Grund: Im zur Debatte stehenden Gremium Ihre »Stimme« soll nur beratend sein und keine eigene Entscheidungskompetenz haben. Die vielleicht exponierteste Wortführerin dieser kritisch-progressiven No-Fraktion ist die vormals den Grünen angehörende unabhängige Senatorin Lidia Thorpe, eine der wenigen indigenen Parlamentarierinnen. Sie wird durch ultrarechte, teils neofaschistische Kreise so bedroht, dass sie bereits seit vier Monaten nicht mehr nach Hause kann. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag warf Thorpe der australischen Polizei vor, sie nicht ausreichend zu schützen.