Bernd von Jutrczenka/dpa Die »Übergangspräsidentin«, die nicht daran denkt, Neuwahlen abhalten zu lassen (Berlin, 13.10.2023)

Das Schloss Bellevue ist in Sicht-, der Protest in Hörweite: Knapp 50 in Deutschland lebende Peruanerinnen und Peruaner sind an diesem Freitag nachmittag in Berlin-Tiergarten zusammengekommen, im Gepäck eine Vielzahl an Transparenten und eine kleine Kapelle. Als die peruanische Präsidentin Dina Boluarte in ihrer Limousine vorfährt, schwellen die »Mörderin«-Rufe an. Die Wut über den Staatsempfang durch ihren deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier ist deutlich spürbar. Die Militärkapelle – Teil der Ehrbekundungen – wird teilweise übertönt.

Es ist das erste Mal, dass die peruanische Präsidentin Deutschland besucht. Boluarte, die als Vize des Linken Pedro Castillo fungiert hatte, setzte sich am 8. Dezember des vergangenen Jahres durch einen Putsch an die Spitze der Andenrepublik. In Folge des Staatsstreiches kam es zu monatelangen Protesten gegen die »Übergangspräsidentin«, die nicht daran denkt, Neuwahlen abhalten zu lassen. Insbesondere im indigen geprägten Süden von Peru ging die Bevölkerung auf die Straße. Boluarte reagierte mit Härte, erklärte den Ausnahmezustand und schickte das Militär. Durch die Repression starben mindestens 60 Protestierende. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch haben bestätigt, dass 49 von ihnen durch Schusswaffen der Polizei oder des Militärs getötet wurden. Sie sprechen von »außergerichtlichen Hinrichtungen«.

Am Montag hatten insgesamt zehn Gruppen der peruanischen Diaspora in Deutschland Bundespräsident Steinmeier in einem Brief dazu aufgefordert, auf den Empfang Boluartes zu verzichten. In dem Schreiben heißt es, Peru erlebe »einen deutlichen Verfall demokratischer Institutionen«. Das führe zu »Straffreiheit von Personen, die schwerer Korruption und Menschenrechtsverletzungen verdächtigt werden«. Der Hoffnung, dem Bundespräsidenten »unsere Anliegen persönlich vortragen zu dürfen«, kam Steinmeier nicht nach.

Manu Benza vom Netzwerk von Peruanern in Deutschland Pex – einer der Unterzeichnerorganisationen des Briefes an Steinmeier – kritisiert, das Ziel der Reise Boluartes sei es, ihr Image reinzuwaschen – von den »Greueltaten und schweren Menschenrechtsverletzungen, die sie begangen hat«. Gegenüber junge Welt erklärt er am Freitag: »Wir sind hier, nicht nur in Solidarität mit dem peruanischen Volk. Nein, auch wir sind Teil des peruanischen Volkes.«

Bereits am Donnerstag war es in Stuttgart zu Protesten gegen den Besuch von Boluarte gekommen, zu denen die Informationsstelle Peru aufgerufen hatte. In der baden-württembergischen Landeshauptstadt wurde die Präsidentin von Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) im Rathaus empfangen, später trat sie als Ehrengast beim 74. Lateinamerika-Tag auf. Das Treffen von »Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft« findet jährlich statt, dieses Mal unter dem Motto »Wann, wenn nicht jetzt?!«. Vor dem Hintergrund der »aktuellen geopolitischen Situation« sei es insbesondere um die »Herausforderungen für Unternehmen« gegangen, wie es zuvor auf der Webseite der Tagung hieß. Denn: »Lateinamerika bietet generell gute Konditionen und wird doch oft noch zuwenig beachtet.«

Auch die Obfrau der Fraktion Die Linke im Auswärtigen Ausschuss, Sevim Dagdelen, kritisierte den Empfang Boluartes. In einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung heißt es: »Angesichts der Straffreiheit für die Verantwortlichen brutaler Massaker an der Zivilbevölkerung und der anhaltenden Repression durch die peruanische ›Übergangsregierung‹ darf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Perus De-facto-Präsidentin Dina Boluarte in Berlin nicht einfach den roten Teppich ausrollen.« Zudem rief Dagdelen die Bundesregierung dazu auf, »die peruanische Bevölkerung in ihrem Bemühen um eine friedliche Lösung der politisch-institutionellen Krise zu unterstützen«.

An diesem Sonnabend reist Boluarte weiter nach Italien und in den Vatikan, wo sie von Papst Franziskus empfangen werden soll. Unterdessen gingen am Donnerstag in Peru wieder Menschen gegen die Regierung auf die Straße, nachdem es mehrere Monate lang relativ ruhig gewesen war. In mehreren Teilen des Landes forderten sie neben dem Rücktritt Boluartes sofortige Neuwahlen und eine verfassunggebende Versammlung.