Das Pflanzengift Glyphosat erhält vorerst keine weitere Zulassung. Ein Vorschlag der EU-Kommission, die Verwendung des Herbizids von Bayer-Tochter Monsanto weitere zehn Jahre zuzulassen, fand im Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel bei einer Abstimmung am Freitag in Brüssel keine qualifizierte Mehrheit. Die Bundesrepublik sowie Frankreich enthielten sich. Eine erneute Abstimmung soll nun im November erfolgen. Die Zulassung für das Gift würde ohne eine Verlängerung Mitte Dezember 2023 auslaufen.

Die Konzernbeobachter der Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG) zeigten sich erfreut über das Ergebnis der Abstimmung. Offenbar seien die Bedenken der einzelnen EU-Mitgliedstaaten gegen eine Zulassungsverlängerung »wegen der vielen Risiken und Nebenwirkungen von Glyphosat« zu groß gewesen, erklärte die Organisation am Freitag gegenüber jW. Es sei nun zu hoffen, dass sich die Länder auch im weiteren Verfahren »dem Lobbydruck des Bayer-Konzerns nicht beugen«. Die Bundesrepublik müsse bei einer kommenden Abstimmung »klare Kante zeigen, statt sich wie heute nur zu enthalten«.

Der Vorschlag der Kommission war im Juli dieses Jahres unmittelbar auf eine Einschätzung der EU-Lebensmittelbehörde EFSA gefolgt. Diese wollte – obwohl sie mehrere Lücken im verfügbaren Datensatz einräumte – bei der Verwendung von Glyphosat »keine kritischen Bereiche« ermittelt haben, »die Anlass zur Sorge geben«. Eine Einschätzung, die »den Grundstein für die erfolgreiche Wiederzulassung von Glyphosat in der EU« lege, befand Bayer daraufhin. Hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO das Pflanzengift im Jahr 2015 noch als krebserregend eingestuft, erklärte die EU-Chemiebehörde 2022, dies sei »nicht gerechtfertigt«.

Umweltschützer wie auch die CGB werfen den Behörden dagegen vor, sich bei ihren Bewertungen »vornehmlich auf Studien der Industrie« zu stützen, während die WHO auch Studien von Universitäten, Forschungsinstituten und öffentlichen Einrichtungen mit einbezogen habe, wie die CGB in einer aktuellen Publikation erklärte. Demnach habe ein »überwiegender Teil« unabhängiger Untersuchungen dem Pestizid »gentoxische, erbgutschädigende Wirkung« nachgewiesen, was »deutlich auf eine Krebsgefahr hinweist«.