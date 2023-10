Anna Jörke/jW

»Tod den deutschen Okkupanten!« So begann und so endete jede Sendung von Radio Moskau während der Jahre des Vernichtungskrieges, mit dem Nazideutschland die Sowjetunion überzogen hatte. Details wie diese, eingeordnet in einen Zusammenhang entlang der Frage »Wer – wen?« lieferte am vergangenen Donnerstag der ehemalige jW-Redakteur André Scheer bei der Präsentation seines Buchs »Klassenkampf im Äther« in der Maigalerie der Tageszeitung junge Welt. Etwa 25 Teilnehmer vor Ort und mehr als 1.000 Zuhörer des Streams lauschten seinen Ausführungen. (jW)