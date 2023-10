IMAGO/NurPhoto Für politische Zwecke instrumentalisiert: Erinnerung an die Hungerkatastrophe Anfang der 1930er Jahre (Kiew, 26.11.2022)

Die Parlamentarische Versammlung des Europarats in Strasbourg hat in dieser Woche mehrere Resolutionen gegen Russland beschlossen. Am Freitag wurde eine Erklärung verabschiedet, nach der alle Mitgliedstaaten aufgefordert werden, den russischen Präsidenten Wladimir Putin »nach dem Ende seiner derzeitigen Amtszeit als illegitim anzuerkennen und jeden Kontakt mit ihm einzustellen, mit Ausnahme von Kontakten aus humanitären Gründen und in dem Bemühen um Frieden«, wie es in dem Dokument heißt.

Zwar habe Putin aufgrund einer Verfassungsänderung von 2020 die Möglichkeit, bis 2036 Staatschef zu bleiben. Doch die »überwältigende Macht des Präsidenten, die sich aus der extrem langen Amtszeit ergibt«, habe Russland »de facto in eine Diktatur verwandelt«, so die Parlamentarier. Außerdem unterstützen sie die Einrichtung eines Sondertribunals, »um die russische Führung einschließlich Wladimir Putins für ihre Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen, beginnend mit der Annexion der Krim, dem Krieg in der Donbass-Region und dem Absturz von Flug MH17«.

Am Donnerstag hatte die Versammlung bereits in einer Resolution »Russlands Aggressionskrieg in der Ukraine« verurteilt und zu »einer vereinten Front zur Beendigung der Aggression« aufgerufen. Um »den Sieg der Ukraine (…) militärisch, finanziell, politisch und diplomatisch zu unterstützen«, werde den Mitgliedstaaten empfohlen, »die Große Hungersnot (Holodomor)« in der Ukrai­ne »als Völkermord anzuerkennen und Entschließungen zum Gedenken an die Opfer zu verabschieden«.

Damit folgt die Versammlung des Europarats vorhergehenden Entscheidungen des EU-Parlaments, des US-Senats und Deutschlands. 2010 hatte das Gremium es nach einem Auftritt des damaligen ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowitsch noch abgelehnt, die Hungersnot Anfang der 1930er Jahre als bewusst herbeigeführten Genozid an den Ukrainern zu bezeichnen. Schließlich betraf die Katastrophe nicht die Ukraine allein, sondern auch andere Regionen der Sowjetunion. Ursachen waren eine verfehlte Agrarpolitik, das Primat der Industrialisierung sowie Missernten.