Weltweit sind am Freitag Hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen, um sich mit den Palästinensern im Gazastreifen zu solidarisieren. Zuvor hatte das israelische Militär der UNO mitgeteilt, dass der Norden des Küstenstreifens wie auch die Hauptstadt – rund 1,1 Millionen Menschen – in den Süden fliehen sollen. Zwischen anhaltenden Bombenangriffen regnete es Zehntausende Flugblätter: Darin behaupteten die israelischen Streitkräfte (IDF), dass es die Möglichkeit einer Rückkehr gebe, jedoch erst, »wenn eine weitere Ankündigung erfolgt, die dies erlaubt«. Zudem wurden die Bewohner des vollkommen unter Blockade stehenden Gebiets aufgefordert, sich nicht der Grenze zu Israel zu nähern.

»Die Vereinten Nationen halten es für unmöglich, dass eine solche Bewegung ohne verheerende humanitäre Folgen stattfinden kann«, hatte UN-Sprecher Stéphane Dujarric nach der israelischen Mitteilung erklärt, er appellierte nachdrücklich, dass ein solcher Befehl, sollte er bestätigt werden, zurückgenommen werde, um zu verhindern, dass sich die ohnehin schon tragische Situation zu einer katastrophalen entwickle. Der israelische Botschafter bei der UNO, Gilad Erdan, reagierte ungehalten: Wie könne es die UNO »wagen, uns zu predigen, wenn Israel versucht, den Schaden für die Zivilbevölkerung so gering wie möglich zu halten«. Die UNO solle sich im Moment »nur auf die Rückkehr der Entführten nach Israel konzentrieren. Dies ist die dringendste humanitäre Krise.« Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas sprach davon, dass die zwangsweise Vertreibung eine zweite Nakba bedeute. Ministerpräsident Mohammed Schtaja warf Israel vor, einen »Völkermord« im Gazastreifen zu verüben.

Die WHO erklärte, eine Verlegung von schwerkranken Patienten aus dem Norden des Gazastreifens in dessen Süden sei nicht zu verantworten. Es gebe ernsthaft kranke Menschen, deren einzige Überlebenschance darin bestünde, an lebenserhaltende Maßnahmen wie Beatmungsgeräte angeschlossen zu sein, sagt WHO-Sprecher Tarik Jašarević. »Diese Menschen zu verlegen, ist eine Todesstrafe. Das vom medizinischen Personal zu verlangen, ist grausam.« Der palästinensische Rote Halbmond erklärte, den nördlichen Gazastreifen nicht zu verlassen. Sprecherin Nebal Farsakh sagte: »Die Menschen wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Es ist einfach unglaublich, dass man überall in der Gegend Bombardierungen hört und die Menschen auffordert, sich in ein anderes Gebiet zu evakuieren, während die Infrastruktur und die Straßen so stark zerstört sind und die Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist.« Das UN-Palästinenserhilfswerk (UNRWA) bezeichnete die Evakuierungsaufforderung Israels für den nördlichen Gazastreifen als »entsetzlich«. »Der Gazastreifen wird schnell zu einem Höllenloch und steht am Rande des Zusammenbruchs«, sagt Philippe Lazzarini, Generalkommissar von UNRWA.

Nach der ersten Ankündigung von Donnerstag nacht, versuchten Tausende der bevorstehenden Bodenoffensive Israels zu entgehen. Die meisten konnten oder wollten nicht fliehen, ihre Häuser und das wenige zurücklassen, was sie noch besitzen. Die Hamas rief ihrerseits dazu auf, der Aufforderung keine Folge zu leisten. Am Nachmittag zeigten Videos in sozialen Netzwerken Bewohner von Gaza-Stadt (ohne Frauen und Mädchen) auf den Straßen, um zu zeigen, dass sie sich nicht vertreiben lassen.