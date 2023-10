AP Photo/Mike Stewart Das Problem ist nicht die Antriebsart, sondern der Individualverkehr

Austin. Tesla hat nach einem Rückgang der Auslieferungen im vergangenen Quartal erneut die Preise für seine wichtigsten Modelle in den USA gesenkt. So lag der Einstiegspreis für das »Model 3« am Freitag bei 38.990 US-Dollar, 1.250 US-Dollar weniger als bisher. Schon wenige Tage zuvor hatte der Elektroautohersteller eine günstigere Version des Kompakt-SUV »Model Y« wieder ins Angebot genommen.

Tesla verkauft nach wie vor mit Abstand die meisten Elektroautos in den USA. Aber jüngste Absatzzahlen zeigten auch, dass Käufer weiter gern zu großen Pick-ups und SUV greifen. Und sich oft für Hybridantriebe entscheiden, die günstiger als vollelektrische Modelle sind. Die Ausgabefreudigkeit der US-Amerikaner wird unter anderem von gestiegenen Zinsen gebremst.

Tesla lieferte im vergangenen Quartal 435.059 Fahrzeuge an die Kunden aus; das sind knapp sieben Prozent weniger als in den drei Monaten davor. Das Unternehmen begründete dies mit Produktionsunterbrechungen für den Austausch von Maschinen in Fabriken. Experten hatten allerdings auch inklusive der geplanten Fertigungspausen mit rund 20.000 mehr verkauften Autos gerechnet. In diesem Quartal müsste Tesla rund 475.000 Fahrzeuge ausliefern, um das Jahresziel von 1,8 Millionen zu schaffen. (dpa/jW)