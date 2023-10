Berlin. Makkabi Deutschland hat »eindringlich« vor einem erneuten Anstieg des »israelbezogenen Antisemitismus und Judenhasses in Deutschland« im Sport gewarnt. »Daher appellieren wir an alle Vereine, gerade jetzt besonders wachsam, ihre Sportler und Sportlerinnen zu sensibilisieren und antisemitische Vorfälle konsequent zu melden«, teilte der jüdische Turn- und Sportverband am Donnerstag mit. »Lasst uns als Sport gemeinsam ein Vorbild für das friedliche Zusammenleben in Deutschland sein«, hieß es weiter. Nach den Massakern der islamistischen Hamas an Zivilisten in Israel am vorigen Samstag war bereits der Spiel- und Trainingsbetrieb von Makkabi Berlin eingestellt worden. Der Sportverband war Anfang des Monats für seinen Einsatz gegen Diskriminierung mit dem Julius-Hirsch-Preis des Deutschen Fußballbundes ausgezeichnet worden. (dpa/jW)