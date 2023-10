Nyon/Eilat. Wegen der weiterhin angespannten Sicherheitslage in Israel wird das EM-Qualifikationsspiel Israels im Kosovo verschoben. »Ein neuer Termin für dieses Spiel wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben«, teilte die Europäische Fußballunion UEFA am Donnerstag über X mit. Das Spiel war ursprünglich für Sonntag angesetzt. Zuvor wurde bereits das EM-Qualifikationsspiel zwischen Israel und der Schweiz auf den 15. November verlegt. Auch Partien der Qualifikation für die U21-Europameisterschaften 2025 mit israelischer Beteiligung finden vorerst nicht statt. Aus den gleichen Gründen wurde der Saisonabschluss im Freiwasserschwimmen nach Madeira verlegt. Der letzte Weltcup des Jahres findet statt im israelischen Eilat am 2. und 3. Dezember in Funchal statt, wie der Weltverband World Aquatics am Donnerstag mitteilte. Die Gewährleistung der Sicherheit der Aktiven bleibe das oberste Anliegen, heißt es in einem Verbandsstatement. (dpa/jW)