Hettrich/imago Es war einmal: Olympiaringe an einer Berliner Häuserwand

Was am Headquarter des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Lausanne die Spatzen von den Dächern pfeifen, haben im September nun auch die Sportminister der Länder auf ihrer jüngsten Konferenz festgestellt: Wer sich anschickt, Olympische Spiele auszurichten, kann unmöglich die Axt an den eigenen Spitzensport legen. Die Länderminister bezeichneten es als »fatales Signal«, dass im Etatansatz des Bundesministeriums des Innern für 2024 dem Leistungssport nicht mehr wie zuletzt 303 Millionen Euro zugedacht sind, sondern rund 27 Millionen weniger. Die Abgeordneten des Bundestages können noch bis Ende des Jahres für Nachbesserungen im Haushalt sorgen.

Seit gut einem halben Jahr ist eine eigene Stabsstelle beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) im Zusammenspiel mit dem »Ressort Großveranstaltungen« beim BMI damit beschäftigt, nach sieben gescheiterten deutschen Bewerbungen für die Ausrichtung von Olympischen Spielen Nummer acht vorzubereiten – und diesmal den Menschen im Land kein fertiges Konzept überzustülpen, sondern die Bürger im Rahmen eines »gesellschaftlichen Dialogs« von Anbeginn mitzunehmen und einzubinden. Bis zum Herbst soll herausgefiltert sein, ob die Bevölkerung hinter dieses Projekt zu bringen ist und unter welchen Voraussetzungen. Darauf basierend, soll im Dezember die nächste Vollversammlung des DOSB entscheiden: Weitermachen oder nicht? Im positiven Fall würde ausgehend von »Leitplanken« bis Mai 2024 ein vollständiges Bewerbungskonzept erarbeitet. Wobei die Ambitionen ausschließlich Sommerspielen gelten, weil von den fünf interessierten Ausrichterregionen Berlin, Hamburg, Leipzig, München und Nordrhein-Westfalen vier für den Wintersport von vornherein untauglich sind – und die Bayern nach eigenem Bekunden »nur im Sommer wollen«.

Diesen Fahrplan könnte der Bundestag in den bis Ende November terminierten Etatberatungen über den Haufen werfen und damit Sympathisanten einer Olympiabewerbung erneut ernüchtern. Erstarrte Gesichtszüge waren vor 30 Jahren zu beobachten, als am 23. September bei einer Olympiaparty in einem großen Berliner Hotel den Gästen von einer Minute auf die andere das Lächeln gefror – soeben hatte Sydney das Rennen für die Spiele des Jahres 2000 gemacht. Die bundesdeutsche Kapitale hatte bei der IOC-Abstimmung in Monte Carlo gerade mal neun Stimmen erhalten – zwei mehr als Schlusslicht Istanbul – und war schon im zweiten Wahlgang ausgeschieden. Ein Tag des Jubels für die »NOlympia«-Bewegung und eine Höchststrafe für die landeseigene Olympia-GmbH mit ihrem Chef Axel Nawrocki.

Deren Verfehlungen und Skandale sind bis heute nicht restlos aufgeklärt, wie es auch für die anschließenden sechs Pleiten nie eine klare, fundierte und überzeugende Analyse gab. Nun also Anlauf Nummer acht unter denkbar schlechten innenpolitischen Vorzeichen und mit neuen IOC-Regeln. Der vergleichsweise öffentliche Wettkampf von mehreren Bewerbern sowie die Prüfung dieser Kandidaten durch eine Evaluierungskommission, die den IOC-Mitgliedern ihre Empfehlungen an die Hand gibt, gehören der Vergangenheit an. Das Verfahren wurde ebenso über Bord geworfen wie die übliche Abstimmung über künftige Olympiaausrichter jeweils sieben Jahre vor dem Event. Statt dessen behält sich das IOC inzwischen diskrete Kontakte mit einzelnen Kandidaten vor. Es werden Verhandlungen geführt, immer intensiver und qualifizierter, bis sie das Niveau des »bevorzugten« und »exklusiven« Gesprächs erreichen und eines Tages aus heiterem Himmel der Zuschlag erfolgt. Erinnert sei an 2021, als – elf Jahre vor dem Ereignis, so früh wie nie – zur allgemeinen Überraschung das australische Brisbane als Ausrichter der Sommerspiele von 2032 ausgerufen wurde.

Das IOC rechtfertigt das neue Verfahren mit weit geringeren Kosten, die den Kandidaten aufgebürdet werden. Schlug die verfehlte Bewerbung um die Winterspiele 2020 für München noch mit etwa 30 Millionen Euro zu Buche, kamen Mailand und Cortina als Ausrichter der nächsten Winterspiele 2026 in der Bewerbungsphase mit circa fünf Millionen Euro Kosten davon. Kritiker dagegen sehen in dem neuen Modus ein völlig intransparentes und unberechenbares Verfahren mit allen Möglichkeiten für das IOC, die Spiele in »Hinterzimmermanier« nach Gutdünken zu vergeben. So gesehen wäre es sogar ein Vorteil, wenn die Bundestagsabgeordneten die für 2024 vorgesehenen Kürzungen für den Spitzensport festschrieben. Sie zögen damit einer bundesdeutschen Olympiabewerbung den Stecker, bevor sie überhaupt spruchreif wäre.