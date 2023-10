Lafargue Raphael/IMAGO/ABACAPRESS Von der Erdbebenkatastrophe besonders getroffen sind einmal mehr die Frauen (Amizmiz, 11.9.2023)

Der Zeitpunkt mag überraschen. Oder ist es schlicht Imagepflege? Ende September hat der marokkanische König Mohammed VI. seine Regierung angewiesen, das Familiengesetz »Moudawana« binnen sechs Monaten zu überarbeiten. Dieser Schritt war zwar seit langem angekündigt worden. Doch wenige Wochen zuvor war Marokko von einem der verheerendsten Erdbeben in seiner Geschichte heimgesucht worden. Ganze Dörfer im Hohen Atlas wurden ausradiert, die Aufräumarbeiten dauern bis heute an. Angesichts der Tatsache, dass der marokkanische Staat einschließlich des Königs bei der Katastrophenbewältigung versagt hatte, indem Hilfe, wenn überhaupt, zu spät kam, könnte man sich fragen, ob dies der rechte Moment sei, die spätestens seit 2022 geplante Gesetzesnovelle in Angriff zu nehmen. Es war aber gerade die Naturkatastrophe, durch die einmal mehr die schwierige Situation der Frauen in Marokko in den Vordergrund rückte.

Erst Anfang dieses Monats berichtete die in London herausgegebene Tageszeitung Al-Kuds Al-Arabi unter Berufung auf eine Untersuchung der obersten Justizbehörde Marokkos von einem gewaltigen Defizit in der Rechtspraxis des nordafrikanischen Landes. Demnach hätten die Gerichte des Königreichs zwischen 2017 und 2021 in jährlich mehr als 11.000 Fällen Eheschließungen von Mädchen unter 18 Jahren zugelassen. Insgesamt hätten die Familiengerichte in dem Zeitraum 128.000 entsprechende Anträge erhalten, 46 Prozent von ihnen seien positiv beschieden worden. Hinzu komme eine hohe Dunkelziffer, da viele Eheschließungen außergerichtlich erfolgten. Schwierige soziale Bedingungen seien einer der wichtigsten Faktoren für die frühe Verheiratung von Mädchen. So wollten arme Familien Kosten für ihren weiblichen Nachwuchs einsparen und statt dessen von den üblichen Mitgiftzahlungen profitieren.

Ist die Lage der Frauen in Marokko schon unter normalen Bedingungen untragbar, so wurde sie durch das Erdbeben weiter verschärft, wie eine Reportage des Fernsehsenders Al-Dschasira von Mitte September festhält. Darin ist die Rede von einer »Flut von Onlinebotschaften von Männern« in sozialen Netzwerken, die angesichts der Katastrophe »die Heirat minderjähriger Mädchen und andere Formen der Ausbeutung« propagierten. Besonderes Aufsehen erregte ein Mann, der als »freiwilliger Helfer« ins Atlasgebirge geeilt war. In einem Eintrag auf der Plattform Instagram posierte er inmitten der Trümmer neben einem etwa zehnjährigen Mädchen. Darunter steht: »Sie will nicht mit mir kommen, aber sie hat geflüstert, dass wir heiraten werden, wenn sie groß ist.« Mindestens ein Mann sei verhaftet worden, da er nur deswegen in das Katastrophengebiet gereist sei, um von der verzweifelten Lage zu profitieren und junge Frauen und Mädchen sexuell auszubeuten. Marokkanische Frauenorganisationen schlugen angesichts dieser Situation Alarm, wie Al-Dschasira mitteilte.

Als Mohammed VI. 2003 wenige Jahre nach seiner Thronbesteigung die erste Reform der Moudawana unter seiner Regie verkündete, richteten sich noch große Hoffnungen auf den Monarchen. Das neu eingeführte Familienrecht galt als eines der fortschrittlichsten in der gesamten arabischen Welt. Allerdings hat es die Situation allenfalls marginal verbessert. Zu Beginn des sogenannten arabischen Frühlings 2011 gab es auch in Marokko eine Selbstverbrennung. Die 25jährige Fadoua Laroui konnte die alltägliche Diskriminierung nicht mehr ertragen, der sie als alleinerziehende Mutter ausgesetzt war. Ein Jahr später nahm sich die 16jährige Amina Filali das Leben, die nach einer Vergewaltigung gezwungen worden war, ihren Peiniger zu ehelichen. Der aus dem französischen Recht übernommene Paragraph 475 des marokkanischen Gesetzbuchs, der das Verbrechen straffrei stellte, wenn der Täter sein Opfer heiratet, wurde zwar 2014 geändert. Doch andere reaktionäre Gesetze, die zum Beispiel außereheliche Beziehungen und Schwangerschaftsabbrüche verbieten, bestehen ebenso weiter wie der weitverbreitete Sexismus. Daran dürfte auch die in Aussicht gestellte Novelle der Moudawana wenig ändern.