Der Schauspieler und Autor Matthias Brandt erhält die Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz. Ministerpräsidentin Maria-Luise Dreyer (SPD) zeichnet den 62 Jahre alten Schauspieler, Schriftsteller und Hörbuchsprecher mit der Kulturauszeichnung des Landes für seine Verdienste um die deutsche Sprache und um das künstlerische Wort aus. »Sein Name steht für hochanspruchsvolle Unterhaltung, die ein breites Publikum begeistert«, begründete die Ministerpräsidentin laut Mitteilung vom Donnerstag ihre Entscheidung. Die Medaille wird am 18. Januar in einer Feierstunde im Mainzer Staatstheater verliehen. (dpa/jW)