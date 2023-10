jW-Archiv Gut vorbereitet: Adolf Hennecke in Aktion

Die DDR hatte drei Ikonen: Adolf Hennecke, Täve Schur und Sigmund Jähn. Sie besaßen alle Sympathie der Ostdeutschen – für das, was sie geleistet hatten und dafür, wie sie waren: bescheiden und bodenständig, nahbar. Die sächsische Dorfschule, die ich acht Jahre lang besuchte, trug Henneckes Namen. Obwohl er damals noch lebte und in der Staatlichen Plankommission in Berlin arbeitete. Dahin hatte der Bergmann nie gewollt, wie er sich auch zunächst gegen die Idee gewehrt hatte, eine Sonderschicht im Karl-Liebknecht-Schacht des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlereviers zu bestreiten. Aber Parteiauftrag ist Parteiauftrag.

So fuhr er denn am 13. Oktober 1948 ein und brach statt der üblichen 6,3 Kubikmeter Steinkohle fast die vierfache Menge: 24,4 Kubikmeter. Nun war dies alles gut organisiert und vorbereitet, wie eben die ganze Aktion nicht eben zufällig erfolgte. Deutschland lag drei Jahre nach dem Krieg am Boden. Energie, die aus der Kohle kam, wurde überall dringend benötigt. Also musste so viel und so rasch wie möglich vom »schwarzen Gold« gefördert werden. Henneckes Grube, in der er seit 1926 arbeitete, befand sich in Sachsen. Dort hatte es im Juni 1946 einen Volksentscheid gegeben – »die erste direktdemokratische Abstimmung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg«, wie Wikipedia bemerkt –, mit dem die entschädigungslose Enteignung von Großgrundbesitzern, Kriegsverbrechern und Nazis beschlossen worden war. Damit wurde zwar nicht der Sozialismus eingeführt, wohl aber eine antifaschistisch-demokratische Umwälzung und damit die Abkehr vom Kapitalismus eingeleitet. Und das hieß auch: Ende des mörderischen Konkurrenzkampfes.

Dreißig Jahre zuvor hatte sich Lenin Gedanken gemacht, was an dessen Stelle treten müsste, denn der Zwang zur Steigerung der Produktion bestand fort. Nur sollte fortan die Mehrproduktion nicht wenigen, sondern allen zugute kommen. Auf zehn Seiten formulierte Lenin 1918, wie man den Wettbewerb organisieren sollte. Und warum. »Während die Konkurrenz auf den Sieg des Stärkeren über den Schwächeren abzielt, ist der sozialistische Wettbewerb auf die kameradschaftliche Hilfe des Fortgeschrittenen gegenüber den Zurückbleibenden gerichtet, um einen allgemeinen Aufschwung, besonders auf wirtschaftlichem Gebiet, zu erzielen.« Doch grau ist alle Theorie …

Also mussten praktische Beispiele geschaffen werden. Und mit diesen eine Massenbewegung, in der Menschen aktiv wurden im Bewusstsein, für sich selbst und für die Gemeinschaft zu schaffen und zu produzieren. Freiwillig und nicht unter dem Zwang der Ausbeutung und Erpressung.

Der SED-Genosse Hennecke hatte sich zunächst gesträubt, dieses Beispiel zu liefern. Er fürchtete den Unmut der Kollegen und als »Normbrecher« geschnitten zu werden. Doch dann fuhr er diese Hochleistungsschicht – und bekam für die Schufterei anderthalb Kilo Fett, drei Schachteln Zigaretten, eine Flasche Kumpeltod, d. h. Grubenschnaps, und fünfzig Mark. Aber: Damit war die Aktivistenbewegung geboren, denn überall folgte man, auch von ihm agitatorisch unterstützt, seinem Beispiel. Der Rekordmann wird später sagen, es sei leicht gewesen, ein Hennecke zu werden. Was danach kam, war schwerer.

Am Freitag werden sich um die Mittagsstunde Menschen an Henneckes Grab in der Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde treffen, um an die Geburt der Aktivistenbewegung im Osten Deutschlands vor 75 Jahren zu erinnern. Auch Henneckes Tochter Hannelore wird anwesend sein.