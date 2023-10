Archiv Ivo Vodsedalek »Für Bier tat ich alles« – Egon Bondy (1952)

Ein krasser Typ, dieser Egon Bondy. Nicht einmal der Name ist echt. Richtig hieß er Zbyněk Fišer. Das Pseudonym nahm er anfangs der 1950er Jahre an, um gegen den wachsenden Antisemitismus tschechoslowakischer Stalinisten zu protestieren. Wie er im Grunde immer gegen alles protestierte und opponierte. Er dichtete Dinge zwischen Dada und Trash: »salopp und souverän: / draußen wird es hellilo / und wieder eine Nacht ganz nihilo / wollte mich an die Liebe erinnern / wenn ich nicht sterben will / kann aber nicht.« In späterer Zeit arbeitete er mit der Staatssicherheit zusammen. Als das herauskam, waren viele nicht sehr begeistert, den meisten aber war es längst bekannt, weil er im Kreise oppositioneller Künstler zwischen den Zeilen selbst darauf hinwies. Die Spitzeltätigkeit führte er wohl sehr selektiv und somit nicht unbedingt zur Zufriedenheit seiner Auftraggeber aus.

Wie dem auch sei – eine höchst vielseitige Persönlichkeit, dieser Bondy. Man kann ihn jetzt kennenlernen. Und nicht nur ihn, außerdem eine faszinierende experimentelle Literaturszene aus den Anfangstagen der ČSSR. Der Guggolz-Verlag hat Bondys Band »Die ersten zehn Jahre« in Übersetzung von Eva Profousová herausgebracht. Das ist verdienstvoll. Einerseits, weil es sich um ein schnell geschriebenes, schnoddriges, autobiographisches Werk handelt, das für sich spannend und interessant zu lesen ist. Andererseits eben des dokumentarischen Werts wegen. Jan Faktor, der einige Gedichte im Anhang mit übersetzt hat, vergleicht die junge Prager Literaturbewegung der Jahre 1947 bis 1957 in seinem instruktiven Nachwort mit der US-amerikanischen Beat-Generation. Wenn man Bondys Schilderungen liest, muss man sagen: zu Recht. Einigermaßen wild geht es dort zu. Surrealistische Dichtung in der Illegalität, Sex, Tramptouren, Betteln und Kleinkriminalität – alles angesichts einer immer rigider waltenden Obrigkeit. Während Bondy und seine Genossen sich herumtreiben, saufen, sich vor gewöhnlicher Arbeit drücken, finden »Säuberungen« und Schauprozesse statt, werden Leute hingerichtet wegen vermeintlicher ideologischer Verfehlungen. Auch in der Kunstszene kommt es ringsum zu Verhaftungen, jeder könnte der nächste sein. Bondy bewegt sich auf einem schmalen Grat, und das stets unterm Existenzminimum.

Vermutlich trüge er auch so alle Eigenschaften in sich, um sich ordentlich zu ruinieren. Dass er aber augerechnet auf Jana Krejcarová, Honza genannt, trifft, bedeutet für ihn den definitiven Untergang. Auch sie wird später eine bedeutende Dichterin. Zu diesem Zeitpunkt aber ist Honza sprunghaft, haltlos. Und unwiderstehlich. Bondy verfällt ihr. Sie leben ein Leben außerhalb jeder Normalität, kämpfen um Nahrung und Nachtlager. Letzteres erkauft Honza ihnen – mitunter – durch Prostitution. Sie schwört ihm ewige Liebe und verschwindet am nächsten Tag zu Bondys Rivalen Černy. Wenn aber Bondy meint, er könnte sich nun endlich von ihr lösen, steht sie erneut auf der Matte, und er gibt sich ihr wieder hin.

Eine amour fou am Rande der Gosse, stets mit einem Bein im Knast, hinzu kommen Bondys alkoholische Exzesse: »Mein Leben als arbeitsscheues Individuum, kriminelles Element und Saufbold war mehr als offensichtlich – und so ging es einige lange Jahre weiter. Während der Zeit landete ich auch ein paar Mal in der Klapse, aber das half nicht. Für Bier tat ich alles.«

Trotzdem schreibt Bondy immer weiter – auch wenn seine Werke nur im Samisdat erscheinen, abgetippt in winzigsten Auflagen, bisweilen vier Exemplare, die illegal von Hand zu Hand wandern. Doch das ist ihm egal, denn trotz allem hat er ein gesundes Selbstbewusstsein: »Mein Überleben verdankte ich nur dem Wissen, dass ich ein großer Dichter war – einer der größten. Darauf habe ich mir nie etwas eingebildet (…), aber ich wusste immer, was ich tat und welchen Wert es hatte. (…) Die Bemühung, alles besser und noch besser zu machen, reichte mir vollkommen aus, ich brauchte keine Veröffentlichung, lange Jahre störte mich sogar nicht einmal, dass kaum einer kannte, was ich schrieb.« Dennoch wird er zur Legende dieses »ersten« tschechischen Undergrounds, der auch den »zweiten« Underground des Prager Frühlings 1968 inspiriert, ebenso die Bewegung der 1970er Jahre, die schließlich in der Charta 1977 mündet. Und so taucht er auch als literarische »Realgestalt« in den Romanen seines Saufkumpanen Bohumil Hrabal auf.

Bondys eigene literarische Werke konnten erst nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten in den 90er Jahren in Buchform publiziert werden. 2004 bis 2006 erschienen seine gesammelten Werke in drei tausendseitigen Bänden. Es wäre spannend, noch mehr von Bondy und anderen Protagonisten dieser Szene zu lesen.