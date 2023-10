ELERING/Handout via REUTERS »Überwiegend aus EU-Mitteln finanziert«: Verlegung der Pipeline Balticconnector im estnischen Paldiski, 2019

Eine Unterwassergasleitung in der Ostsee wurde, vermutlich durch einen Anschlag, lahmgelegt. Die NATO droht mit einer »vereinten und entschlossenen Antwort« gegen die Verursacher. Um die Sprengungen an drei von vier Strängen der Doppelpipeline Nord Stream I und Nord Stream II im September 2022 kann es sich offenbar nicht handeln. Denn dafür hat sich die NATO gar nicht und die EU nicht ernsthaft interessiert. Wer immer die damalige Tat geplant, organisiert und durchgeführt hatte, handelte im Interesse der westlichen Allianz, denn es ging um den Transport von russischem Erdgas in die EU, der unterbunden werden sollte. Da wurde gar nicht erst richtig ermittelt.

Aber nun wurde am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Leck an der zwischen Finnland und Estland verlaufenden Pipeline Balticconnector entdeckt. Aufgefallen war der Schaden durch einen schnellen und starken Druckabfall in der Leitung. Kurz zuvor hatte ein seismologisches Institut in Norwegen, das sich normalerweise mit der Messung von Erdbeben beschäftigt, Anzeichen für das Stattfinden einer Explosion registriert. Die Leitung wurde bis auf weiteres stillgelegt, und die finnischen Behörden leiteten sofort Untersuchungen ein. Am Dienstag gab Präsident Petteri Orpo eine Erklärung zu dem Vorfall ab. Es hieß dort, dass die Umstände des Lecks auf eine »äußere Ursache« zurückzuführen seien, über die aber noch keine öffentlichen Mutmaßungen angestellt wurden.

Am selben Tag erklärte der Kommandeur der estnischen Kriegsmarine, Jüri Saska, die Leitung sei mit einer Betonhülle umgeben. Es habe den Anschein, dass jemand oder etwas die Leitung zur Seite bewegt habe, wodurch an einer Beschädigungsstelle der Beton gebrochen sei oder sich »abgeschält« habe. Das auf wirtschaftliche und geschäftliche Themen konzentrierte Nachrichten- und Dienstleistungsnetz Bloomberg kommentierte, dass die Beschädigung der Pipeline für den europäischen Gasmarkt keine unmittelbare Bedeutung habe, aber dass der Vorgang ein Anlass für Fragen über die Versorgungssicherheit Europas im kommenden Winter sei.

Der norwegische NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gab am Mittwoch im Rahmen einer zweitägigen Konferenz der Verteidigungsminister der Allianz eine Erklärung vor der Presse ab: Das Wichtigste sei zunächst, die Umstände und Ursachen des Vorfalls zu ermitteln. Falls sich herausstellen sollte, dass man es mit einem absichtlichen Angriff auf die kritische Infrastruktur der NATO zu tun habe, werde das westliche Bündnis »vereint und entschlossen« reagieren. Wie das konkret aussehen könnte, deutete Stoltenberg jedoch nicht einmal an.

Der Verdacht soll offenbar auf Russland gelenkt werden, ohne dass bisher Indizien für diese These bekannt sind. Der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, Dmitri Peskow, gab am Mittwoch eine Erklärung ab, dass die Beschädigung der Pipeline eine »alarmierende Neuigkeit« sei. Vor einer weiter gehenden Stellungnahme wolle man aber das Bekanntwerden von mehr Einzelheiten abwarten.

Die Gasleitung Balticconnector hat eine Gesamtlänge von 152 Kilometern, von denen 77 Kilometer unterhalb des Finnischen Meerbusens verlaufen. Der überwiegend aus EU-Mitteln finanzierte Bau wurde 2018 begonnen und im Januar 2020 abgeschlossen. Die Pipeline hat nur einen Strang, durch den Gas je nach aktuellem Bedarf in die eine oder andere Richtung gepumpt werden kann. Die Kapazität der Leitung ist auf 2,6 Milliarden Kubikmeter im Jahr angelegt. Weil Finnland sich im vorigen Jahr weigerte, in Rubel zu bezahlen, und gleichzeitig der NATO beitrat, stellte Russland im Mai 2022 die Lieferungen ein. Seither fließt Flüssiggas (LNG) durch die Leitung. Seit der Stilllegung der Leitung wegen des Lecks wird Estland vom benachbarten Lettland aus versorgt, das ein LNG-Terminal besitzt. Finnland betreibt seit April sein eigenes Terminal in Inkoo.

Die Stilllegung der Pipeline Balticconnector hat zusammen mit der Einstellung der Förderung im israelischen Erdgasfeld Tamar wegen des gegenwärtigen Krieges zu einem deutlichen Anstieg der internationalen Gaspreise geführt. Es wird mit einer Reparaturzeit von mehreren Monaten gerechnet.