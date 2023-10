Linksfraktionen kritisieren asylpolitische Pläne der Ministerpräsidentenkonferenz

IMAGO/BildFunkMV Plakat auf einer Demonstration zum Tag der Befreiung in Demmin/Mecklenburgische Seenplatte (8.5.2023)

Die fluchtpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen Die Linke im Europaparlament, im Bundestag sowie in acht Landesparlamenten haben am Donnerstag eine gemeinsame Erklärung anlässlich der seit Mittwoch in Frankfurt am Main tagenden Ministerpräsidentenkonferenz zur Asylpolitik veröffentlicht:

(…) Sozialleistungen werden an alle Leistungsbezieher:innen ausgezahlt. Dass Geflüchtete nun

Bezahlkarten bekommen sollen, ist bevormundend und stigmatisierend. Sachleistungen

können nie den individuellen Bedarf decken und stellen somit de facto eine

Leistungskürzung dar. Außerdem ist eine solche Umstellung verfassungsrechtlich

mindestens fragwürdig. So hat das Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit den

Anspruch von Asylsuchenden auf Geldzahlungen unterstützt. (…)

Die Annahme, dass deutsche Sozialleistungen ein Pull-Faktor für Migration sind, ist eine

Scheindebatte und längst widerlegt. Die Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen,

sind vielfältig. Entscheidend sind Faktoren wie die Vernichtung von Lebensgrundlagen,

Klimawandel, Konflikte und Diskriminierung. Wer sogenannte Schlepper bekämpfen will,

muss legale und sichere Fluchtwege nach Europa schaffen. (…)

Die Zuweisung von Arbeitsgelegenheiten oder »Heranziehung für gemeinnützige Arbeiten«

kommt einem Arbeitszwang gleich. Das ist schlichtweg inakzeptabel und weckt düstere

Erinnerungen. Die aktuell geführte Debatte stützt sich auf rassistische Stereotype und ist

schlichtweg falsch. Statt dessen müssen Hürden für die Berufstätigkeit wie Arbeitsverbote

ersatzlos gestrichen und Diskriminierungsschutz und Fördermaßnahmen ausgebaut werden.

Menschen, die in Deutschland Asyl suchen, wollen arbeiten. (…)

Die Vereinigung Lobby Control begrüßte am Donnerstag die Einigung der Regierungskoalition über eine Reform des Lobbyregistergesetzes:

Die Ampelfraktionen im Bundestag haben sich nach langer Debatte auf eine umfassende Reform des Lobbyregistergesetzes geeinigt. (…)

Timo Lange von Lobby Control kommentiert: »Wir können der nun von der Koalition beschlossenen Verschärfung des Lobbyregistergesetzes sehr viel Gutes abgewinnen. Mit der Reform setzt die Ampel eines ihrer wichtigsten Versprechen aus dem Koalitionsvertrag im Bereich Transparenz und Demokratie um. Erfreulich ist, dass die Fraktionen dem starken Druck von verschiedenen Lobbyakteuren im Kern nicht nachgegeben haben, die zuletzt versucht haben, die Reform zu verwässern. Damit wird das Lobbyregister künftig deutlich aussagekräftiger. (…).«

Künftig müssen Lobbyakteure genau angeben, welche Gesetze oder Regelungen sie beeinflussen wollen und grundlegende Stellungnahmen dazu veröffentlichen. Angaben zur Finanzierung werden breiter gefasst und können nicht mehr verweigert werden, auch die Information über die Ausgaben für Lobbyarbeit sind nun verpflichtend. Zudem wird künftig deutlich sichtbar, wenn ehemalige oder aktuelle Amts- oder Mandatsträger in der Bundespolitik für Lobbyorganisationen tätig sind.

Leider wird nicht alle Lobbyarbeit gegenüber den Bundesministerien erfasst, sondern nur bis hinunter zur Ebene der Referatsleitungen. (…) Bedauerlich ist ebenfalls, dass die pauschalen Ausnahmen von der Registrierungspflicht für Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Kirchen und Religionsgemeinschaften unverändert bestehen bleiben. (…)