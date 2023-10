Max Ludwig/aal.photo/imago images Deutliche Ansage: Proteste gegen einen Aufmarsch der AfD (München, 13.2.2022)

Kaum ist die Hessen-Wahl vorbei, schon hat die AfD ihren ersten Skandal: Der neu gewählte Landtagsabgeordnete Sascha Herr ist in der künftigen Fraktion unerwünscht. Er soll Kontakte in die militante Neonazi­szene haben. Was ist Ihnen dazu bekannt?

Wir hatten dies bereits 2021 gegenüber der AfD-Fraktion im Wiesbadener Rathaus in nichtöffentlicher Sitzung des Ältestenrats thematisiert, nachdem sie Herr als politischen Referendar eingestellt hatte. Damals zeigten wir der AfD Fotos, auf denen Herr in Kontakt mit Mitgliedern des Kampfverbands »Combat 18« (»Kampftruppe Adolf Hitler«, die Zahlen stehen für die Position der Initialen Hitlers A und H im Alphabet, jW) zu sehen war. Wir wiesen auf seine Verbindung zu dem rechtsextremen Verband hin, der mittlerweile verboten ist. Die AfD bestritt das: Nur weil man auf ein Rechtsrockkonzert gehe, sei man noch nicht rechts. Dabei ging es um Herrs Teilnahme bei einem einschlägigen Konzert der rechtsradikalen Szene 2017 unter dem Titel »Rock gegen Überfremdung« im thüringischen Themar. Und: Nur weil jemand ein rechtsradikales Shirt trage, sei er kein Radikaler. Er hätte das nur geliehen.

Was ist davon zu halten, wenn Mitglieder der künftigen AfD-Landtagsfraktion diskutieren, Herr nicht aufzunehmen? Verschleiert dies nur den völkischen Charakter der Partei?

Man muss jetzt gar nicht so überrascht tun. Bei der Listenaufstellung waren die Fakten bekannt: Man nahm ihn trotzdem auf. Solche rechtsradikalen Ideologien sind eben in der AfD beheimatet. Dass man jetzt zurückrudert, dient nur dem Zweck, alles herunterzuspielen. Weil alles nun wegen der Landtagswahl durch die Presse geht, erhöht sich der Druck auf die AfD, sich den Schafspelz wieder überzuziehen. Robert Lambrou, Stadtrat und jetzt Fraktionsvorsitzender im Landtag, weiß alles mindestens seit 2021. Jetzt tut er so, als hätte er davon noch nie gehört.

Der Parteivorstand habe Berichten zufolge ein Ausschlussverfahren gegen Herr beschlossen und lege ihm nahe, auf das Landtagsmandat zu verzichten ? Kann die AfD die Sache so aus der Welt schaffen?

Hätte sie vielleicht 2021 noch können. Und: Man hätte auch zuvor wissen können, wen man da einstellt.

Die AfD wird zukünftig mit 28 Abgeordneten zweitstärkste Fraktion im Landtag sein. Gibt es dort weiteres derartiges Personal?

Wir müssen uns jetzt die anderen Fraktionsmitglieder genau daraufhin anschauen. Lambrou fiel schon als Stadtverordneter in Wiesbaden ständig mit rassistischen Anträgen negativ auf. Ich hatte ihn in einer öffentlichen Stadtverordnetensitzung einen »rechten Hetzer« genannt. Er klagte auf Unterlassung. Das Landgericht Wiesbaden urteilte, dass man ihn aufgrund seiner Aussagen so nennen darf; dies verletze nicht seine Ehre, sondern sei im Rahmen des Sagbaren. Denn ich konnte es mit seinen Reden belegen. Schaut man sich das Parteiprogramm und die Anträge an, kann man sehen, dass die Partei rechtsradikal ist. Insofern ist die Herr-Affäre kein Skandal: Das war zu erwarten.

Nahezu jeder fünfte Wähler in Hessen stimmte für die AfD. Die Linkspartei dagegen verpasste den Wiedereinzug. Wie erklären Sie sich beides?

Die AfD kanalisiert den Protest gegen die Ampelparteien, bedient Ressentiments, die sich gegen Geflüchtete und ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger richten. Zurückzuführen ist all das auf den zunehmenden Abbau des Sozialstaats, der spätestens mit SPD-Kanzler Gerhard Schröder begann. Viele Menschen leben am Rande des Existenzminimums, wurden etwa mit den Rentenreformen um ihre Lebensleistungen betrogen; kein bezahlbarer Wohnraum mehr, das Gesundheitssystem privatisiert. Bundesfinanzminister Christian Lindner fällt nichts Besseres ein, als einen Sparhaushalt zu präsentieren. Alles drehte sich um den negativen Bundestrend.

Die Linke wird weiter Alternativen zur neoliberalen Politik aufzeigen. Wir müssen Kümmererpartei für die Menschen sein, zusammen auf die Straße gehen. Wir haben uns zu viel mit uns selbst beschäftigt. Das werden wir korrigieren.