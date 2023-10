Violeta Santos Moura/REUTERS Israelische Grenzpolizisten nebst ausgebranntem Auto im südisraelischen Aschkelon (10.10.2023)

Die Entscheidung kam spät. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und der Chef der Oppositionspartei Nationale Einheit, Benjamin Gantz, haben sich am Mittwoch auf die Bildung einer Notstandsregierung während des laufenden Krieges mit der islamistischen, palästinensischen Organisation Hamas im Gazastreifen geeinigt. Mitglieder werden Netanjahu, Gantz und Verteidigungsminister Joaw Galant sein. Auch für Jair Lapid, dem Chef der anderen Oppositionspartei Partei Jesch Atid, ist ein Platz in dem Kriegskabinett reserviert. Bis jW-Redaktionsschluss blieb unklar, ob er ihn auch einnehmen wird.

»Wir lassen alle anderen Überlegungen beiseite, denn das Schicksal unseres Landes steht auf dem Spiel«, sagte Netanjahu in einer gemeinsamen Erklärung, die am Mittwoch abend veröffentlicht wurde. Galant prangerte die »Barbarei« der Hamas an, die ein Ausmaß erreicht habe, »wie wir es seit dem Holocaust nicht mehr erlebt haben«. Gantz betonte die Einheit des israelischen Volkes, das angesichts des Krieges »Schulter an Schulter steht«.

Das Kabinett muss mindestens alle 48 Stunden zusammentreten. Auf seiner ersten Sitzung soll es einen strategischen Plan für das Vorgehen gegen die Hamas ausarbeiten. Dabei geht es auch um die Situation der zahlreichen Geiseln, die sich in den Händen der Hamas befinden. Gemäß der von Netanjahu und Gantz unterzeichneten Vereinbarung wird die neue Regierung ohne Zustimmung beider keine Gesetze oder Beschlüsse verabschieden, die sich nicht auf die aktuelle Notsituation beziehen. Dies bedeutet, dass die von der Rechtsregierung unter Netanjahu angestrebte Justizreform zumindest zunächst vom Tisch ist.

In einem Kommentar in der liberalen Tageszeitung Haaretz vom Donnerstag wird die späte Einrichtung des Kriegskabinetts als »politisches Debakel« bezeichnet, das zu dem »unglaublichen Versagen« der Regierung Netanjahu noch hinzukomme, den Angriff der Hamas und ihrer Verbündeten am Sonnabend nicht vorausgesehen zu haben. Der Premier habe »endlose Warnungen der Chefs des Verteidigungsestablishments« vor einer Eskalation ignoriert und statt dessen sein Lieblingsprojekt eines »Regimeputsches« gegen die unabhängige Justiz vorangetrieben.

Laut Haaretz haben Quellen aus Netanjahus Regierungspartei Likud am Dienstag angegeben, dass der Regierungschef Verhandlungen mit Gantz über die Einrichtung des Kriegskabinetts bewusst herausgezögert habe, um sich mit den Spitzen seiner Regierungskoalition abzustimmen. Bei einem Treffen im Hauptquartier der israelischen Armee am Dienstag habe in der Koalition Einigkeit über die Einsetzung der Notstandsregierung geherrscht – nur der extrem rechte Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir habe sich dagegen ausgesprochen.

Am Mittwoch besuchte Ben-Gvir die Stadt Sderot, die im Rahmen der Hamas-Operation »Al-Aksa-Flut« angegriffen worden war. Dabei kündigte er an, die lokale Bevölkerung bewaffnen zu wollen, um ihr »Sicherheit« zu geben. Auch sprach er davon, dass eine großangelegte Militäroperation »Wächter der Mauer 2« unmittelbar bevorstehe, eine Anspielung auf den Gaza-Krieg 2021. Ein Kommentator in Haaretz vermutete, dass die Aussagen Ben-Gvirs vor allem dazu dienten, auch die Palästinenser in der besetzten Westbank gegen Israel aufzubringen, um den Konflikt noch weiter zu eskalieren.

Am Donnerstag traf US-Außenminister Antony Blinken in Israel ein, um das Land des Beistands Washingtons zu versichern. Israels Präsident Isaac Herzog zog unterdessen in einer Rede an die Bevölkerung eine vorläufige Bilanz: »Wir üben keine Vergeltung«, sagte das Staatsoberhaupt laut I 24 News. »Wir zielen auf den Feind, um ihm die Möglichkeit zu nehmen, seine Kampagne gegen Israel fortzusetzen. Wir versuchen, ihn als Teil eines Imperiums des Bösen zu zerstören, das seine Krallen überall um uns herum hat, im Norden mit der Hisbollah, im Süden mit der Hamas und dem Islamischen Dschihad.« Im Zentrum dieses »Imperiums des Bösen« aber verortete Herzog den Iran. Das lässt in Verbindung mit den Vollmachten des Kriegskabinetts Schlimmstes befürchten.