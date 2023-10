Alexander Ermochenko/REUTERS Am Mittwoch sind von Donezk aus die Rauchschwaden über Awdijiwka zu sehen

Russische Truppen sind seit Anfang dieser Woche an mehreren Frontabschnitten in der Ukraine in die Offensive gegangen. Schwerpunkt der Angriffe ist dabei die Stadt Awdijiwka nordwestlich von Donezk. Hier haben russische Einheiten offenbar mehrere Ortschaften im Westen und Norden der Stadt erobert und bedrohen nach Darstellung ukrainischer Militärblogger inzwischen die einzige verbliebene Versorgungsroute für die ukrainische Garnison. Die in die Stadt führende Bahnlinie wurde bereits zu Beginn der russischen Offensive durch einen Luftangriff auf den Bahnhof von Otscheretine für Nachschublieferungen unbrauchbar gemacht.

An der Offensive sind nach ukrainischen Berichten russische Kräfte in der Stärke einiger Bataillone (circa 2.000 Mann) beteiligt, die aber mit einem »seit Kriegsbeginn nicht erlebten« Artillerietrommelfeuer sowie Luftangriffen unterstützt würden. Russische Korrespondenten berichteten, noch im 15 Kilometer entfernten Donezk bebe der Erdboden von den Einschlägen. Ziel ist nach übereinstimmender Darstellung von Sprechern beider Seiten vermutlich weniger die Einnahme von Awdijiwka, dessen verminte und tief unterkellerte Kokerei russische Korrespondenten schon als »zweites Asowstal« bezeichnet haben. Als wahrscheinlicher gilt, dass Russland auf eine Einkreisung abzielt und verhindern will, dass von hier ukrainische Reserven an andere Frontabschnitte abgezogen werden können.

Die ukrainische Kontrolle über Awdijiwka ist den Bewohnern der Donezker Volksrepublik seit langem ein Dorn im Auge. Denn die Millionenstadt liegt in Reichweite der ukrainischen Artillerie, ein Großteil der Granaten, die in Donezker Wohnvierteln einschlagen, kommt aus dem Raum Awdijiwka. Die Frontlinie verläuft hier seit Jahren im wesentlichen entlang der früheren Ringautobahn von Donezk.

An der südlichen Front im Bezirk Saporischschja hat Russland offenbar seit einigen Tagen ebenfalls Gegenangriffe gestartet. Nachdem die ukrainische Offensive auf den Verkehrsknotenpunkt Tokmak seit Wochen kaum vorankommt, haben sich russische und ukrainische Truppen zuletzt Duelle um einzelne zerstörte Dörfer geliefert. Nun sind russische Truppen offenbar östlich der letzteren Ortschaft nach Norden vorgestoßen und sollen nach Berichten vom Mittwoch inzwischen am Stadtrand der historisch als Hauptquartier der anarchistischen Machno-Bewegung im russischen Bürgerkrieg bekannten Stadt Guljajpole angekommen sein. Auch von der Front weiter nördlich bei Kupjansk werden russische Vorstöße gemeldet.

Diese Darstellung einer erfolgreichen hinhaltenden Verteidigung mag im Einzelfall stimmen, überdeckt aber die Tatsache, dass Russland so sein operatives Ziel, die Ukraine daran zu hindern, Verstärkungen in den Süden zu schicken, offenbar erreicht. Dort klagen ukrainische Militärblogger weiterhin über extrem hohe Verluste.

In dieser Situation verlegt sich die offizielle Ukraine auf Durchhaltepropaganda. Präsident Wolodimir Selenskij lobte am Mittwoch in seiner abendlichen Videoansprache »Mut und Einheit« der Ukrainer als Garantien des künftigen Sieges. Stunden vorher hatte derselbe Selenskij auf einem Treffen mit den NATO-Verteidigungsministern von solchen moralischen Beschwörungen abgesehen und erklärt, nur weitere und beschleunigte westliche Waffenlieferungen könnten die Ukraine noch retten. Nach solchen sieht es aber nicht aus. Belgien und Großbritannien haben erklärt, ihre Arsenale seien leer, und die USA teilten mit, sie wollten die Ukraine beim Aufbau einer eigenen Luftwaffe unterstützen – ein Eingeständnis, dass Kiew derzeit keine nennenswerten Luftstreitkräfte besitzt.

Parallel stellte der ukrainische Geheimdienstchef Kirill Budanow die Bevölkerung auf einen weiteren harten Winter ein. Das ukrainische Energiesystem sei durch die russischen Angriffe des letzten Winters immer noch angeschlagen, und es gebe nicht genug Abwehrwaffen. Wer könne, möge sich bitte Stromgeneratoren beschaffen.