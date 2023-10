Ivett Polyak-Bar Am/jW Die EU retten: Ece Temelkuran (r.) und Giannis Varoufakis (M.) im Gespräch im Berliner Delphi-Kino (7.10.2023)

Es ist ein hehrer Anspruch, den die paneuropäische Bewegung Diem 25 vor sich herträgt. Um es kurz zu sagen: Die EU retten. Denn die wird von einer demokratisch losgelösten oligarchischen Klasse kontrolliert, wie Mitgründer Giannis Varoufakis am Sonnabend bei der Veranstaltung »Die EU scheitert. Was sollen wir tun?« feststellte. Mehr als 200 Menschen – die meisten zwischen 25 und 40 Jahre alt und viele mit internationalem Background – hatten sich im Berliner Delphi-Theater eingefunden, um dem ehemaligen griechischen Finanzminister und der türkischen Publizistin Ece Temelkuran beim Finden von Lösungen zuzuhören. Moderiert wurde die Debatte von der Autorin Özge İnan.

Und der Wirtschaftswissenschaftler, der seine Popularität nutzt und auch zu Julian Assange und Palästina nicht schweigt, holte zunächst weit aus – mit der Erkenntnis des Aristoteles, dass Demokratie nun mal die beste der möglichen Herrschaftsformen sei. Denn nur in der Demokratie »können wir einen Konsens darüber erzielen, wie wir die Lasten verteilen«. Was sich aber als Demokratie ausgebe, »ist eine Oligarchie mit regelmäßigen Wahlen«. Dass Varoufakis immer wieder als zentrale Misere die alles kontrollierende Oligarchie ansprach, ist wohl auch seinen Erfahrungen mit der sogenannten Troika geschuldet. Als linker Hoffnungsträger in Griechenland und Syriza-Minister konnte er den Ausverkauf seines Landes zugunsten von Deutsche Bank und Co. nicht aufhalten und trat zurück. 2016 hob er Diem 25 aus der Taufe, »um die EU vor sich selbst zu retten«.

Zwar scheiterte Mera 25 bei den vergangenen Wahlen in Griechenland. Aber die Suche nach einem neuen linken Bündnis beginnt erst

Temelkuran hat einen anderen Blick darauf. Sie ist im Repressionsstaat Türkei großgeworden und wünscht sich für die EU eine »moralische Revolution«. Sie erinnerte im Delphi an die riesigen weltweiten Demonstrationen 2003 gegen einen US-Einmarsch im Irak – »ein Meilenstein für den verlorenen Glauben«. Denn einen Tag später erfolgte die völkerrechtswidrige Invasion. Hoffnung lehne sie ab, erklärte Temelkuran, denn der Begriff sei ausgehöhlt worden, und habe keine Bedeutung mehr für sie. Aber der Glaube sei schon dagewesen, noch bevor es Götter gegeben habe. Zudem brauche es einen neuen sozialen Gesellschaftsvertrag. »Mit wem?« fragte Varoufakis, »wie kann man einen sozialen Pakt zwischen Jeff Bezos, diesen Leuten hier und den Arbeitern in den Amazon-Lagern schließen. Das ist einfach nicht möglich.« Und für Assange, den er vergangene Woche in seiner Zelle im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London besuchen konnte, sei Hoffnung von entscheidender Bedeutung, um überleben zu können.

Varoufakis Analyse in bezug auf Deutschland besagt kurz: »Wirtschaft tot«, »keine Diskussion über die größten Probleme«, »wenn es den Status quo in Gefahr bringt, wird es verboten«. Und im Hinblick auf »das Kartell« EU: »Institutionen, die gegen die Interessen der Europäer arbeiten«. Dabei kann man sich schon fragen, wieso die an Diem 25 angeschlossenen Parteien, die unter dem Namen Mera 25 laufen, zur EU-Wahl antreten wollen. Also Teil der Institution werden, die am offenkundigsten Demokratie vortäuscht, ohne tatsächliche Handlungsmacht zu haben. Und Varoufakis stellte richtig fest: »Die Wahrscheinlichkeit einer Reformierbarkeit liegt bei null.«

Bei den vergangenen EU-Wahlen konnte Mera 25 einen Achtungserfolg erzielen (Berlin, 7.10.2023)

Aber er muss auch Hoffnung verbreiten und vergleicht den Kampf mit dem Surfen: Lange bei Wind und Wetter ausharren, um die perfekte Welle zu erwischen. »Und wir haben viele gute Wellen verpasst.« Etwa nach der Finanzkrise 2008. Brüssel dagegen hat seine Chance genutzt, und sichergestellt, dass die Krise nicht dazu genutzt werden konnte, die EU zu demokratisieren.