Sally Hayden/IMAGO/ZUMA Wire Untersuchung auf Mangelernährung in einem Krankenhaus in Mogadischu am 19.12.2022

Die Fortschritte bei der weltweiten Verminderung des Hungers sind fast vollständig zum Stillstand gekommen. Das ist ein zentrales Ergebnis des diesjährigen Welthungerindexes (WHI), den die Welthungerhilfe und deren Partnerorganisation Concern Worldwide am Donnerstag veröffentlichten. Der globale WHI-Wert 2023 beträgt demnach 18,3, was als mäßig gilt, aber nicht einmal einen Punkt unter dem WHI-Wert für 2015 von 19,1 liegt. Etwa 735 Millionen Menschen werde »jeden Tag das Recht auf angemessene Nahrung verwehrt«.

Südasien und Afrika südlich der Sahara seien – wie bereits seit zwei Jahrzehnten – die Weltregionen mit den höchsten Hungerraten. In neun Ländern herrsche nach vorläufigen Einstufungen eine sehr ernste Hungerlage: in Burundi, der Zentralafrikanischen Republik, der Demokratischen Republik Kongo, Lesotho, Madagaskar, Niger, Somalia, Südsudan und Jemen. In weiteren 34 Ländern wird das Hungerniveau als ernst eingestuft. In 18 Staaten hat sich der Hunger seit 2015 verschlimmert.

Als Ursachen werden »sich überlagernde globale Krisen« angegeben: Folgen der Covid-19-Pandemie, Ukraine-Krieg, gewaltsame Konflikte und Klimakatastrophen. Staaten mit »niedrigem und mittlerem Einkommen, die tendenziell krisenanfälliger« seien, habe es im Vergleich zu jenen mit hohem Einkommen besonders hart getroffen. Wie gut sich Länder von Schocks erholen könnten, sei von strukturellen Faktoren wie »staatliche Fragilität, Ungleichheit, schlechte Regierungsführung und chronische Armut« abhängig.

Eine solche Analyse muss wichtige politökonomische Faktoren ausblenden. So erklärte die Studie etwa im Fall von Niger, wo Ende Juli ein Putsch die westlichen Industriestaaten in Aufruhr versetzte: Die Kinder – an deren Ernährungssituation der Hungerindex wesentlich bemessen wird – haben in den letzten Jahren unter der konfliktbedingten Binnenvertreibung, dem Zustrom von Geflüchteten aus den Nachbarländern, der Klimakrise und den steigenden Nahrungsmittelpreisen gelitten. Dass Niger selbst über begehrte Rohstoffe wie Uran, Gold und Erdöl verfügt, mit denen es am Weltmarkt aber einen »Notverkauf« betreiben muss, wird nicht erwähnt.