Frankfurt am Main. Das Thema Investoreneinstieg könnte bei der Deutschen Fußballliga nach einem Bericht der Sport-Bild wieder auf den Tisch kommen. Demnach sollen die neuen DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel in den kommenden Wochen die Chance auf ein mehrheitsfähiges Modell ausloten, das bei den 36 Erst- und Zweitligavereinen mindestens eine Zweidrittelmehrheit finden könnte. Wie das Blatt am Mittwoch weiter berichtete, wollen der Aufsichtsrat mit Hans-Joachim Watzke und das DFL-Präsidium am 14. November beraten, ob ein Konsensmodell für einen Investoreneinstieg bei der Mitgliederversammlung im Dezember auf die Tagesordnung kommt. Der Antrag auf einen Einstieg eines Investors war im Mai 2022 von den DFL-Klubs abgelehnt worden. (dpa/jW)