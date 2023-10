Romy Grahnert "Wo bleibt die Wertschätzung?" - Kundgebung der Primus-Beschäftigten am 5. Oktober in Dresden

Es sei ein erfolgreicher Tag gewesen, kommentierte Romy Grahnert von der NGG die vierstündige Arbeitsniederlegung der Dresdner Beschäftigten der Primus Service GmbH im Gespräch mit junge Welt. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) hatte die Kolleginnen und Kollegen am 5. Oktober zum Warnstreik aufgerufen. Ziel ist, das Unternehmen zu Verhandlungen über einen Tarifvertrag zu bewegen, wie die NGG in einer Pressemitteilung am Tag davor erklärte.

Seit gut zwei Jahren seien die etwa 120 Kolleginnen und Kollegen, die die Essensversorgung am Friedrichstädter Standort des Städtischen Klinikums sicherstellen, nicht mehr bei Dussmann, sondern bei Primus beschäftigt. Damit sei auch der bei Dussmann geltende Tarifvertrag Hotel- und Gaststättengewerbe Sachsen verlorengegangen. Seither erhielten die Angestellten des Krankenhauscaterers nach NGG-Angaben »in großen Teilen« Mindestlohn. Dabei bereiteten die Kolleginnen und Kollegen täglich 1.600 Portionen für Patientinnen und Patienten und Krankenhausbeschäftigte vor; arbeiteten »im Schichtbetrieb rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche«, wie es in der Erklärung der Gewerkschaft weiter heißt.

Bereits Anfang August hatten NGG und Beschäftigte die Primus Service GmbH zur Aufnahme von Gesprächen aufgefordert. Laut Darstellung der Gewerkschaft hätten die Anwälte der Unternehmerseite in einem Antwortschreiben erklärt, die Gewerkschaft würde für entstehende Schäden durch Streikmaßnahmen aufkommen müssen. Aus Sicht von Grahnert ist dies eine »Drohung« und ein »Angriff auf das deutsche Streikrecht«. Streik sei »das einzige Mittel«, das Beschäftigten bleibt, die »von ihren Arbeitgebern nicht gehört werden.«

Von Anfang an trifft der Arbeitskampf der Primus-Beschäftigten auf viel Solidarität. Ralf Hron vom Deutschen Gewerkschaftsbund sprach am Tag des Ausstands zu den Streikenden. Die Verdi-Betriebsgruppe im Klinikum unterstützt die Kollegen der Essensversorgung. Die Forderung nach verbesserter Bezahlung sei absolut gerechtfertigt, erklärte diese auf jW-Anfrage. Zudem müsse die Küche ebenso wie die Reinigung wieder Teil des Klinikums werden. Dann könnten die Kolleginnen und Kollegen in Zukunft auch wieder gemeinsam kämpfen.

Ähnlich äußerte sich auch das Dresdner »Bündnis für Pflege«. Wäre die Essensversorgung »wieder Teil des städtischen Eigenbetriebs«, so würde der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) auch für die 120 Kollegen gelten, sagte Christin Baksai vom Bündnis im jW-Gespräch. Man sei mit dem Arbeitskampf solidarisch und fordere von Primus, sich den von der NGG verlangten Gesprächen endlich zu stellen.

»Bereits seit Jahren« verlange man die Rücküberführung von Essensversorgung und allen anderen outgesourcten Bereichen in den städtischen Eigenbetrieb, erklärte Jens Matthis von der Linkspartei gegenüber jW am Dienstag. Bei der Ausgliederung der Essensversorgung sei es »im Grunde immer um Lohndumping« gegangen, sagte der Stadtvorsitzende der Partei Die Linke in Dresden weiter. Es müsse endlich sichergestellt werden, dass die Beschäftigten der Essensversorgung anständig bezahlt werden.