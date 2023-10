Mark Quiles Die Melancholie drückt sanft: Koyo

Der Menschheit größte Ausrede ist ihre Sterblichkeit. Wer irgendwann vom Leben in den Tod übergeht, kann gar nicht auslernen und alles reparieren, was man so zerdeppert hat. Leif Randt brachte in seinem großartigen Roman »Allegro Pastell« (2020), der den Biedermeier der späten Merkel-Jahre bilanziert, den Poppunk auf den Begriff, ohne von ihm zu handeln: »Vorauseilende Wehmut«, schreibt da eine der beiden Hauptfiguren, die Autorin Tanja Arnheim, »bester Zustand!«

Poppunk ist klingende Wehmut, Einsicht in die Endlichkeit, der Umgang mit den eigenen Grenzen. Es gibt für einen keine Zukunft: Poppunk stimmt dem zu, ist dabei aber nicht so ein Grummelbär. Er steigt statt dessen aufs Skateboard, um sich, eh es dafür zu spät ist, noch mal das Handgelenk zu brechen. Er geht Beziehungen ein, von denen man sicher ausgehen kann, dass sie nicht der Tod scheidet, sondern das Ende der Sommerferien. Und er singt über die als zu klein, zu piefig wahrgenommene Heimatstadt, die er irgendwann wird fliehen müssen, weswegen er stets den Vorschein mitliefert, dass man das Kaff vermissen werden wird, irgendwann, wenn das Rollbrett längst im Kellerabteil Staub fängt.

»Would You Miss It?« ist eine Frage, die rhetorischer nicht sein kann, und sie ist der Titel des Debütalbums von Koyo. Das Quintett aus Stony Brook, einem Nest auf Long Island, gibt es erst seit 2020. Erstaunlich also, dass Koyo bereits jetzt einen vielbeachteten Langspieler vorlegen, zumal über Pure Noise Records, eine der US-amerikanischen Zentralen in Sachen Hardcore und Punk.

Vielleicht, mag man beim Hören feststellen, liegt das an der absoluten Beherrschung ihrer Disziplin. »Would You Miss it?« ist aus elf Songs vorauseilender Wehmut. »What’s Left to Say« – bei dem Koyo sich eine Stimme aus der Nachbarschaft, die von The-Movielife-Sänger Vinnie Caruana dazu holte – summiert in Form und Inhalt das Subgenre, dem es entspringt: Andante wie das sanfte Dahinrollen auf fast gerader, nur wenige Grade bergab gehender Strecke, dazu legen die Loops der Leadgitarre exakt so viel Melancholie über die Lyrics, dass sie einen sanft drückt, während Joey Chiaramonte leicht lispelnd das Kehlig-Raue in seiner Stimme so kontrolliert andeutet, wie man sich manchmal feuchte Augen gestattet. Man kann es ja auf den Fahrtwind schieben, wenn man schon nicht zugibt, dass es an ganz anderem, innerem Gegenwind liegt: »I hope you know the view was beautiful / From the pedestal I put you on / And now you’re all but gone / I tried and tried and tried / But I can’t get you off my mind / Because feelings ignore logic in the end.«

»Would You Miss It?« von Koyo ist die Vertonung des Kleinstädtischen im Menschen, das einen, egal welchen wie dicht auch immer bevölkerten Weltausschnitt man nun behaust, fröhlich resignieren lässt. Man kann nicht alles sehen, nicht überall, nicht jeder und jede sein. Der Moment, in dem die Unsterblichkeit eingeführt wird, ist für den Poppunk das Ablaufdatum. Bis dahin sollte man Koyo hören.