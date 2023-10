dts Nachrichtenagentur/IMAGO Wahlparty der Linkspartei am Sonntag in Wiesbaden

Nach dem desaströsen Rechtsruck bei der Hessen-Wahl am Sonntag muss die Fraktion Die Linke nach 15 Jahren ihren Platz im Landtag räumen. Packen Sie schon Kisten und orientieren sich persönlich um?

Das Ergebnis ist bitter. Unsere Arbeit war ja kein Selbstzweck, sondern hatte eine wichtige gesellschaftliche und politische Funktion: eine linke demokratische Opposition zu sein, Stimme für Benachteiligte und gegen rechts. Das fällt jetzt weg. Viele Bürgerinnen und Bürger sind ausgegrenzt vom gesellschaftlichen Reichtum. Gerade jetzt, mit einer AfD als zweitstärkster Partei im Landesparlament braucht es eine starke linke Opposition. Bis 17. Januar 2024 geht die Legislaturperiode, solange machen wir als solche weiter. Auch danach werden wir nicht aufgeben und alle Kräfte bei uns in der Partei sammeln, die außerparlamentarisch gegen den Rechtsdruck aktiv sein wollen. Wir müssen die Fraktion abwickeln, damit die 25 Beschäftigten mit einem Sozialplan sowie einer kleinen Abfindung herausgehen können und sie so für eine berufliche Perspektive danach unterstützen. Ich selber bin noch nicht dazu gekommen, mir Gedanken zu machen, wie es für mich beruflich und privat weitergeht. Alle Kraft setze ich da rein, wie es jetzt hier politisch weitergeht.

Sie haben nicht nur das Problem, dass die Linkspartei nicht mehr im Landtag vertreten ist, sondern zugleich, dass die Bundespartei sich spaltet. Wie wirkt sich das aus?

Dass sich die Partei hier in Hessen spaltet, sehe ich nicht. Selbstverständlich hatten wir auch die Debatte um eine neue Wagenknecht-Partei. Aber unser Landesverband in Hessen hat seit Jahren einen starken Zusammenhalt. Der größte Teil der Genossinnen und Genossen wird bei uns organisiert bleiben.

Wie ist dann zu erklären, dass die Linkspartei bei der Landtagswahl verloren hat und offenbar 10.000 Wählerinnen und Wähler zur AfD gewechselt sind?

Sie sind nicht nur dorthin gewechselt, sondern auch zur SPD und zu Bündnis 90/Die Grünen, 19.000 zu den Nichtwählern. Weil andere versuchten, der Partei insgesamt zu schaden, konnten wir unseren geschlossenen Kurs in Hessen und unsere gute Arbeit im Landtag nicht vermitteln. Wir wollen keinen Millimeter nach rechts rücken, verteidigen das Grundrecht auf Asyl weiter, stellen uns hinter Benachteiligte, gleich welcher Hautfarbe oder Religion. Auch weil Mainstreammedien am Rechtsruck mit Abschottungsdebatten gegenüber der Migration mitwirkten, hatten wir keine Chance. Klar müssen wir auch selbstkritisch fragen: Was hätten wir besser machen müssen?

Wie wollen Sie in fünf Jahren den Wiedereinzug schaffen?

Wir müssen unsere Kreisverbände und unsere Partei stärken und für Menschen, die sich gegen den Rechtsruck organisieren wollen, einen Pool bilden. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Es muss aufhören mit den ständigen Angriffen gegen die Partei.

Welche Aussichten gibt es unter den neuen Machtverhältnissen mit satter Mehrheit für CDU, AfD und FDP mit 88 von 133 Sitzen? SPD und Grüne haben zusammen weniger Sitze im Landtag als die CDU allein.

Grüne und SPD werden sich bei der erstarkten CDU anbiedern, um eine Koalition mit ihr zu bilden. Die AfD wird den Oppositionsführer geben. Sie kündigt an, einen Untersuchungsausschuss zu Corona bilden zu wollen. Es wird amerikanisierte Verhältnisse geben. Themen werden von rechts gesetzt, die an den realen Problemen der Menschen wie Wohnungsnot, Armut, Niedriglöhne und betriebliche Kämpfe vorbeigehen. Die Spaltung zwischen Arm und Reich wird zunehmen. Weil die Rechten kaum Frauen in den Landtag schicken, werden deren Interessen geringgeschätzt. Die Bevölkerung, die sich gegen das Erstarken der Rechten, rechte Strukturen bei der Polizei und die neuen Überwachungsgesetze zur Wehr setzen möchte, wird im Landtag nicht mehr vertreten sein.

Die Linkspartei will außerparlamentarisch weitermachen – wie denn?

Wir werden gemeinsam mit unseren außerparlamentarischen Bündnispartnern auf den Straßen Protest gegen rechts und Armut organisieren, die soziale Stimme sein.