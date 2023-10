Mohamed Azakir/REUTERS Noch immer zu sehen: Verwüstungen des letzten Krieges mit Israel (Sahadschra, 10.10.2023)

»Es ist noch zu früh zu fliehen«, sagt Hamze T., der südlich von Sidon in einem Dorf direkt an der Küste lebt. »Wir warten noch ab, aber die Leute haben Angst.« Familien legten Vorräte an mit dem, was erhältlich und bezahlbar ist, berichtete er im Gespräch mit jW am Dienstag in Beirut und wirkt dabei angespannt. »Wir müssen uns vorbereiten für den Fall, dass der Krieg auch hier wieder anfängt.« Viele Libanesen erinnern sich an den Krieg 2006 zwischen der Hisbollah und Israel, in dem laut einem Bericht des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) 1.191 Libanesen getötet und 4.409 verletzt wurden, ein Drittel von ihnen Kinder. Mehr als 900.000 Menschen flohen, große Teile der Infrastruktur wurden zerstört. Sie habe große Angst, sagte eine Frau aus einem Ort bei Tripoli der libanesischen Tageszeitung L'Orient-Le Jour. Libanon werde durch die Hisbollah wieder in einen neuen Krieg gezogen, der völlig anders sein werde als der Krieg 2006. Dieses Mal werde es ein Weltkrieg, »mit Iran, Syrien, mit den USA und Russland«.

Internationale und manche libanesische Medien scheinen eine kriegerische Auseinandersetzung mit Verweis auf den letzten großen Krieg 2006 geradezu herbeizuschreiben. Die Hisbollah habe Israel gleich am Tag nach der Hamas-Offensive gegen Israel mit »einigen Raketen in den Norden des Landes« provoziert, heißt es beispielsweise in L'Orient-Le Jour. Israel habe prompt reagiert und den südlichen Libanon angegriffen.

Tatsächlich hatte eine Einheit der Hisbollah am vergangenen Sonntag Stellungen der israelischen Armee auf den Schebaa-Farmen mit Raketen attackiert. Die israelische Luftwaffe und Artillerie reagierten mit Beschuss von Orten im Südlibanon. Die Kampfhandlungen entsprachen ähnlichen Vorfällen in den vergangenen Monaten, bei denen die Hisbollah mit unterschiedlich starken »Nadelstichen« den Anspruch Libanons auf die Schebaa-Farmen unterstrich und Israel in ähnlicher Manier reagierte, um klarzumachen, dass es den eigenen Anspruch auf die bereits besetzten und annektierten Gebiete nicht aufgibt. Die Schebaa-Farmen im Südosten Libanons sind seit 1967 von Israel besetzt und grenzen an den Teil der syrischen Golanhöhen, die heute von der UN-Friedensmission UNDOF kontrolliert wird. Das Gebiet liegt südlich der »Blauen Linie«, die im Jahr 2000 – nach dem Rückzug der israelischen Besatzungstruppen aus dem Südlibanon – von den Vereinten Nationen als Waffenstillstandslinie zwischen Libanon und Israel gezogen wurde.

Am Montag überquerte eine Einheit des palästinensischen Islamischen Dschihad vom Libanon aus den von Israel installierten Grenzzaun südlich der »Blauen Linie« und griff einen israelischen Militärposten an. Eine Gruppe von Hisbollah-Kämpfern, die den Angriff von libanesischem Territorium aus beobachtet hatte, wurde daraufhin von einem israelischen Kampfhubschrauber angegriffen. Dabei wurden drei Hisbollah-Angehörige getötet, die am Dienstag abend unter großer Teilnahme der Bevölkerung zu Grabe getragen wurden.

Einen Tag später folgte der Vergeltungsangriff der Hisbollah auf eine Stellung der israelischen Armee südlich der »Blauen Linie«, der Islamische Dschihad griff mit Raketen ebenfalls israelische Armeestellungen an. Berichten zufolge reagierte die israelische Armee mit dem Beschuss der Schebaa-Farmen und setzte dabei weißen Phosphor ein. Der Einsatz dieses Gifts als Waffe ist nicht verboten, gilt in bewohnten Gebieten – wie aktuell auch im Gazastreifen – jedoch als Kriegsverbrechen. Auch am Mittwoch feuerte die Schiitenorganisation Raketen auf israelische Posten im Südlibanon ab. Der amtierende Minister für Arbeit und Transport, Ali Hamie, verurteilte am Mittwoch die anhaltenden Verletzungen des libanesischen Luftraums durch »den israelischen Feind«. In den vergangenen zehn Jahren sei der Luftraum über dem Libanon 10.887 Mal verletzt worden.

Zuvor hatte der amtierende libanesische Interimspremier Nadschib Mikati nach einem Treffen mit Außenminister Abdullah Bou Habib am Montag erklärt, »die Sicherheit im Südlibanon habe höchste Priorität.« Man wolle verhindern, dass Libanon Kriegspartei werde, so Bou Habib. Die Hisbollah habe Zurückhaltung zugesagt und wolle nur aktiv werden, sollte Israel den Libanon angreifen. Nach der Entsendung eines US-Flugzeugträgers in die Region zeigte sich die Hisbollah am Mittwoch jedoch zur Konfrontation bereit: Die USA seien Partner der israelischen Aggression und »voll verantwortlich für die von Israel begangenen Verbrechen«.