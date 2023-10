Baz Ratner/AP Photo/dpa Überrannt von palästinensischen Angreifern: Das Kibbuz Be'eri wird am Mittwoch von Einsatzkräften inspiziert

Die Entpolitisierung des palästinensischen Widerstands gegen die jahrzehntelange israelische Besatzung wird in schnellen Schritten vorangetrieben. US-Präsident Joseph Biden erklärte am Dienstag (Ortszeit), die »Brutalität« und der »Blutdurst« der Hamas erinnerten an die schlimmsten Taten des »Islamischen Staates«. Es gebe Momente, in denen »ein reines, unverfälschtes Böses auf diese Welt losgelassen wird«, so Biden weiter. »Terroristen zielen absichtlich auf Zivilisten, töten sie. Wir halten uns an die Gesetze des Krieges«, erklärte der Präsident, der das Land repräsentiert, das in den vergangenen Jahrzehnten verantwortlich für Millionen Tote im Nahen und Mittleren Osten war.

Am Mittwoch sollte die Welt angesichts neuer Nachrichten aus Israel erneut erschaudern: In einem Kibbuz sollen 40 ermordete Babys gefunden worden sein, einige von ihnen geköpft. »Sie sind sehr aggressiv, wie Tiere«, sagte der stellvertretende Kommandant der israelischen Fallschirmjägereinheit »Unit 71« gegenüber Reuters. Die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu Agency (AA) hatte die israelische Armee am Dienstag um eine Bestätigung der Berichte gebeten. »Wir haben die Nachrichten gesehen, aber wir haben keine Details oder Bestätigungen dazu«, sagte ein Sprecher der Armee am Telefon gegenüber AA. An dieser Darstellung änderte sich auch bis jW-Redaktionsschluss nichts. Die Hamas verwahrte sich am Mittwoch gegen die Vorwürfe. In einer ebenfalls bei AA zitierten Erklärung hieß es: »Wir bestätigen kategorisch die Unwahrheit der fabrizierten Behauptungen, die von einigen westlichen Medien verbreitet werden, die unprofessionell das zionistische Narrativ voller Lügen und Verleumdungen gegen unser palästinensisches Volk und seinen Widerstand übernehmen, von denen die jüngste die Behauptung war, dass Kinder getötet, geköpft und Zivilisten ins Visier genommen wurden.« Sie bestätigte, dass die Al-Kassam-Brigaden im Rahmen der Operation »Al-Aksa-Flut« an der Bekämpfung des israelischen Militärs und der israelischen Sicherheitssysteme gearbeitet haben, und bezeichnete diese als »legitime Ziele«.

Ob nun die Meldung von den enthaupteten Babys stimmt oder nicht: Fakt ist, dass palästinensische Guerillas ein fürchterliches Massaker unter Zivilisten angerichtet haben. Das bestätigte auch Charles Stratford, der für den englischen Kanal des Senders Al-Dschasira aus Katar unter den ausländischen Journalisten war, die Kfar Aza betreten durften. Al-Dschasira steht der palästinensischen Sache normalerweise sehr positiv gegenüber. Das Emirat Katar ist nicht nur der Financier des Senders, sondern pumpt auch Geld in den Gazastreifen. Er habe die Leichen vieler Zivilisten gesehen, »viele davon noch in ihren Häusern, in denen sie getötet wurden«, berichtete Stratford.

Es stellt sich die Frage: Warum dieses Gemetzel? Abgesehen vom unmoralischen und völlig unislamischen Aspekt dieser Taten muss der Hamas-Führung klar gewesen sein, dass solche Massaker wie in Kfar Aza oder beim Techno-Rave in der Negev-Wüste von Israel mit dem schlimmsten Bombardement, das der Gazastreifen jemals erlebt hat, beantwortet würden. Und vermutlich auch mit einer Bodenoffensive, die die Hamas in ihrer Existenz bedrohen würde. Sollte die Hamas-Führung glauben, die angeblich rund 150 Geiseln, die ihre Kämpfer in den Gazastreifen entführt haben, würden sie schützen, hat sie sich vermutlich verrechnet. Die Drohung, die Geiseln zu exekutieren, sollten weiter zivile Ziele von israelischer Seite bombardiert werden, wird die Wut der israelischen Soldaten höchstens noch vergrößern und die Entschlossenheit, der Hamas endgültig den Garaus zu machen. Diesmal wird es sehr wahrscheinlich keine Verhandlungen über einen Austausch von Gefangenen geben, wie 2014 bei dem Soldaten Gilad Shalit, als Israel für ihn über 1.000 inhaftierte Palästinenser freiließ.

Der ägyptische Geheimdienst soll Israel übrigens gewarnt haben, dass die Situation in Gaza kurz vor der Explosion steht, dass dort etwas wirklich Großes geplant sei. Dass die Explosion so brutal ausfiel, hat vielleicht sogar die Hamas-Führung selbst überrascht.