Britta Pedersen/dpa Ohrenbetäubendes Schweigen zur Situation der Bevölkerung in Gaza (Berlin, 11.10.2023)

Positionierung zum Krieg ohne Linke: Vor dem Bundestag will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an diesem Donnerstag morgen mit einer Regierungserklärung zur »Lage in Israel« Stellung nehmen. Die drei Ampelfraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP haben dazu mit der Union einen gemeinsamen Antrag formuliert, der junge Welt vorliegt. Die AfD wurde nicht gefragt, die Fraktion Die Linke aber auch nicht – was bei letzterer für großen Unmut sorgt. Sie darf sich nicht einreihen, obwohl sie auch in dieser Kriegsfrage zu großen Teilen auf Ampelkurs zu sein scheint.

Wie man »angesichts des unfassbaren Terrors gegen Israel die Linke nicht einbezieht, ist unwürdig und schäbig«, echauffierte sich Jan Korte, Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion, am Dienstag gegenüber dem Spiegel. Alle Demokraten sollten jetzt »ein kraftvolles Zeichen setzen«, sagte Korte weiter. Statt dessen werde »selbst in dieser Situation dümmste, kleinkarierte Parteipolitik betrieben«. Bereits am Wochenende hatten die Parteivorsitzenden von SPD, CDU, CSU, FDP und Grünen eine gemeinsame Solidaritätserklärung für Israel veröffentlicht. Die Vorsitzenden der Linkspartei seien nicht gefragt worden, sich der Erklärung anzuschließen, berichtete der Spiegel.

Dabei hatte die Linke-Spitze keine Zweifel aufkommen lassen und den Angriff der islamistischen Hamas scharf verurteilt. »Die Bilder aus Sderot und anderen Orten in Israel, die Berichte über von der Hamas getötete und entführte Zivilisten sind entsetzlich. Dieser Terror ist aufs Schärfste zu verurteilen«, schrieb etwa die Parteivorsitzende Janine Wissler auf X (früher Twitter). Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke), schickte einen Brief an die israelische Botschaft, aus dem das Magazin aus Hamburg zitierte: »Möge die Solidarität freier Staaten und Völker Sie in Ihrem Kampf um die Zukunft des Staates Israel bestärken und unterstützen.«

In dem Antrag zur Regierungserklärung heißt es zu den Angriffen auf Israel, der Bundestag solle »diese barbarischen Gewaltakte aufs Schärfste« verurteilen und »angesichts dieses furchtbaren Angriffs solidarisch und entschlossen an der Seite Israels und seiner Menschen« stehen. Kritik am Handeln der rassistischen israelischen Regierung wird in dem Antrag nicht einmal ansatzweise geübt. Statt dessen heißt es, die Verantwortung für die aktuelle Eskalation und ihre Folgen trage »einzig und allein die Hamas, die schon viel zu viel Leid über die Menschen in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten gebracht hat«.

Weiter verlangt der Antrag der vier Fraktionen ein »rigoroses Vorgehen« gegen Palästina-solidarische Demonstrationen in der BRD, also der Einschränkung von Grundrechten dieser Bevölkerungsgruppe allein wegen befürchteter Straftaten. So wird gefordert, »Solidarisierungsbekundungen in Deutschland mit den menschenverachtenden Angriffen palästinensischer Terroristen rechtsstaatlich entschlossen zu unterbinden und die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft zu ziehen«. Gefordert wird außerdem ein Organisationsverbot für die islamistische Hamas und »ihre Unterstützer und Vorfeld- und Tarnorganisationen in Deutschland« sowie für das Netzwerk für palästinensische politische Gefangene Samidoun. Weiter solle auf eine Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg hingewirkt werden.

»Wer Herz und Verstand hat, muss selbstverständlich den Hamas-Terror gegen die israelische Bevölkerung verurteilen«, missbilligte auch Sevim Dagdelen, Obfrau der Fraktion Die Linke im Auswärtigen Ausschuss, am Mittwoch auf jW-Anfrage die Angriffe. Es sei jedoch »beschämend und fatal, dass die furchtbare Lage der palästinensischen Bevölkerung in Gaza angesichts massiver Bombardierungen und der vollständigen Blockade durch die israelische Armee im vorliegenden Antrag keinerlei Berücksichtigung findet«. Ohne eine Umsetzung der Zweistaatenlösung und Anerkennung eines unabhängigen palästinensischen Staates auf Grundlage der Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt werde es keine Lösung des Konflikts geben, so Dagdelen.